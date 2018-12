Der neue Kreativmodus in Fortnite gibt Spielern die Möglichkeit, Karten nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu erstellen und diese mit der Community zu teilen. Dabei sind nicht alle Werke frei erfunden, einige kopieren auch bekannte Schauplätze aus anderen Videospielen - zum Beispiel aus Call of Duty.

Aktuell läuft die 7. Season in Fortnite - diese Neuerungen warten auf euch!

Unmittelbar nach dem Start des Kreativmodus machten sich fleißige Fortnite-Veteranen an die Arbeit und werkelten an den ersten Eigenkreationen. Dies berichteten die Kollegen von Kotaku. Schon bald enstanden auch die ersten Nachbauten von Karten aus der "Call of Duty"-Serie. Großer Beliebtheit erfreut sich dabei die Karte "Nuketown", welche bereits in Call of Duty - Black Ops debütierte und seitdem für alle weiteren Teile der Reihe neu aufgesetzt wurde. Kein Wunder also, dass ausgerechnet dieser Klassiker nun seinen Weg in den Kreativmodus von Fortnite findet - wenn auch in etwas anderer Optik als im Original.

Besonders starken Anklang findet die Kreation der Nuketown-Map des YouTubers Jonboiii. Ein Video über dessen Werk seht ihr hier. Aber auch Inhalte aus anderen Teilen der Reihe finden ihren Weg ins Fortnite-Universum. So hat YouTube-User L6 detailliert das berühmt-berüchtigte Flughafenterminal aus Call of Duty - Modern Warfare 2 nachgebaut. Die Materialien hat der YouTuber extra so gewählt, dass das Ergebnis dem Original möglichst ähnlich sieht. Falls ihr euch also einmal selbst auf diese Nachbauten wagen wollt, steht es euch selbstverständlich frei, euch hier mit Spitzhacke und Waffen auszutoben.

Was haltet ihr von den Eigenkreationen der Fortnite-Community? Und welche Nachbauten bekannter Orte in Videospielen wünscht ihr euch außerdem? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!