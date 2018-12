Als Ubisoft vor Kurzem Far Cry - New Dawn ankündigte, konnte der Publisher nicht die Begeisterungsstürme bei den Fans auslösen, auf die er vermutlich gehofft hat. Die meisten Spieler sind eher skeptisch, haben die Fehler von Far Cry 5 noch zu gut in Erinnerung und wissen nicht, ob das neue Spiel wirklich etwas taugt.

„Far Cry 3 war das beste Spiel der Reihe!“ gab es daraufhin von erstaunlich vielen Lesern zu hören, als wir sie nach ihrer „Far Cry“-Müdigkeit auf Facebook befragten. Wir waren ein wenig verdutzt, konnten diesen Eindruck stellenweise aber auch nachvollziehen. In unserer Verwirrung haben wir unseren Kollegen Michael nochmal vor den dritten Teil gesetzt und sich ihn ganz genau anschauen lassen. Dabei ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein einzigartiges Spiel ist, dessen größten Stärken auch gleichzeitig seine größten Schwächen sind.

Stimmt ihr zu oder seid ihr ganz anderer Meinung? Ist Far Cry 3 ebenfalls euer Lieblingsteil oder ist es ein anderer? Was sind eure größten Erwartungen an New Dawn? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!