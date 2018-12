In den vergangenen sieben Jahren hat das Internetportal SplashData jährlich eine Liste mit den am häufigsten verwendeten Passwörtern veröffentlicht. Das Ergebnis der diesjährigen Liste ist beunruhigend und belustigend zugleich - und zeigt, dass wir noch lange nicht das Ende der Fahnenstange in puncto Datensicherheit erreicht haben.

Ermittelt wurden die "Topscorer" der Internetpasswörter durch eine Auswertung von mehr als fünf Millionen Passwörtern. Dies geht aus einem Artikel von gizmodo.com hervor. Die diesjährige Auswertung ergab, dass Platz eins und zwei bereits das fünfte Jahr in folge an "123456" und "password" gehen. Auch abseits des "Siegertreppchens" sieht es nicht besonders rosig aus, die nachfolgenden Plätze gingen an Zahlenkombinationen wie "123456789" oder "111111". Auch sind einige Neuzugänge in der Liste zu verzeichnen, zu nennen wären hier "666666", "! @ # $% ^ & *", "donald", "sunshine" oder "princess". Die meisten Passwörter - sofern man dieser Auswertung repräsentative Qualitäten zuschreibt - sind also alles andere als sicher.

Besonders leicht zu knacken seien dabei Passwörter, welche auf gebräuchliche Namen oder Namen von prominenten Personen zurückzuführen seien, erklärte der CEO von SplashData Morgan Slain. "[...] sie [die Hacker] wissen, dass so viele Menschen diese leicht zu merkenden Kombinationen verwenden.", sagte Slain konkret. SplashData wies in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die von dem Unternehmen herausgegebene Liste die Menschen dazu bewegen soll, sich ein sichereres Passwort zuzulegen. "Wir hoffen, dass wir diese Liste jedes Jahr veröffentlichen, um die Menschen zu überzeugen, sich online zu schützen", sagte Slain abschließend. Es bleibt abzuwarten, ob SplashData hierdurch einige Menschen "wachrütteln" kann.

