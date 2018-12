spieletalks: PewDiePie gibt Rätsel auf und ein kontroverses neues Far Cry

In der vierten Ausgabe unserer illustren Gesprächsrunde geht es sowohl um PewDiePie als auch Far Cry - New Dawn. Ersterer steht im Wettbewerb um den ersten Platz der YouTube-Abonnenten und hat sich mit einer Kanal-Empfehlung in die Nesseln gesetzt. Far Cry - New Dawn hingegen hat ziemlich gemischte Resonanz erhalten - und diese spiegeln sich auch in der Redaktion wider. Darum wollen wir darüber sprechen, was von diesem neuen Teil eigentlich zu erwarten ist.

Sollten euch diese Themen auch weiterführend interessieren, möchten wir euch auf unsere Drucker-News zu PewDiePie hinweisen. In einem Artikel haben wir schon User-Meinungen zu Far Cry - New Dawn zusammengetragen und auch unserenen eigenen Senf zum Spiel aufgeschrieben.

