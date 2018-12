Die "Super Smash Bros."-Reihe fand ihren Ursprung vor fast 20 Jahren und begeistert seitdem zahlreiche Spieler weltweit. Doch was steckt eigentlich hinter dem dem Logo des Prügelspiels? In einem Interview liefert der Schöpfer der "Super Smash Bros."-Reihe, Masahiro Sakurai, die Antwort.

In einem japanischen YouTube-Video von Nintendo spricht der "Smash Bros."-Entwickler Masahiro Sakurai im Rahmen eines Interviews über die Bedeutung des Logos der weltweit bekannten Prügelspielreihe. Der Übersetzung des Twitter-Nutzers Kyle McLain zufolge, haben sowohl die Linien als auch der in vier Bereiche geteilte Kreis eine nicht unwesentliche Bedeutung:

In a recent video on Nintendo Japan’s Youtube channel, Sakurai was asked what the Smash logo is supposed to represent. He said that the intersecting lines are meant to show the “crossover” nature of the series and the circle divided into 4 sections represents 4 person multiplayer pic.twitter.com/9vZ5iU5cRr