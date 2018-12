Seit der Veröffentlichung von Super Smash Bros. Ultimate werden die alten Gamecube-Controller wieder aus den Schubladen gekramt. Obwohl Nintendos Spielewürfel bereits 17 Jahre auf dem Buckel hat, ist das dazugehörige Eingabegerät für viele der einzig wahre Smash-Controller.

Diese Meinung ist so dominant, dass Nintendo selbst wieder Gamecube-Controller verkauft. Ob das beliebte Pad wirklich besser ist als der gängige Pro Controller, finden wir im Vergleich für euch heraus.

Hinweis: Die Joy-Con-Steuerung wird nicht betrachtet. Diese ist – ihr werdet es bereits vermuten – nicht so gut für Super Smash Bros. Ultimate geeignet!

Gamecube-Controller: Wie für Smash gemacht, aber nicht fehlerfrei

Was für andere Prügelspiele ein Arcade-Stick ist, ist für Super Smash Bros. der Gamecube-Controller. Tatsächlich ist der Controller äußerst ergonomisch und liegt gut in den Händen. Ein großer Pluspunkt ist das ungewöhnliche Tasten-Layout. Dieses fokussiert sich auf die große A-Taste und platziert die anderen Knöpfe drumherum. Dadurch könnt ihr alle Tasten von der meistgenutzten Angriffstaste aus schnell mit dem Daumen erreichen – optimal für Smash!

Vorteilhaft sind auch die beiden Sticks, die ebenfalls eher untypisch ausfallen. Diese werden nämlich nicht von einer runden, sondern von einer achteckigen Fassung umringt. Das ist für die Kameraführung von 3D-Spielen zwar suboptimal, aber im zweidimensionalen Smash-Kampfgeschehen erhöhen die Kanten die Präzision der Stick-Bewegungen.

Die besten Tipps für Einsteiger!

Nichtsdestotrotz hat der Gamecube-Controller aber auch ein großes Defizit – und zwar die Schultertasten! Ihr müsst die L- und R-Taste (Schildtasten) weit durchdrücken, sodass die Inputs verspätet registriert werden. Das sorgt bei dynamischen Aktionen, wie zum Beispiel beim Gasgeben in Rennspielen, für ein tolles Spielgefühl, ist in Smash aber ein großer Nachteil. Wenn ihr nach einem Treffer der Meinung seid, dass ihr eigentlich rechtzeitig die Schildtaste gedrückt habt, könnt der „Input Lag“ schuld sein. Darüber hinaus fehlt dem Gamecube-Controller eine vierte Schultertaste, da es zusätzlich zu L und R nur eine Z-Taste gibt.

Es hat zwar keinen Einfluss auf das Spielgeschehen, aber der Gamecube-Controller ist selbstredend nicht für einige Features der Nintendo Switch geeignet. Da es keinen Home- und Share-Button gibt, könnt ihr keine Bilder knipsen und das Home-Menü nicht öffnen. Außerdem wird ein Adapter zum Spielen benötigt – dadurch ist der Controller im Tabletop-Modus nicht kompatibel.

Fazit: Der GameCube-Controller wird seinem Ruf durchaus gerecht, ist aufgrund der unzureichenden Funktionsweise der Schultertasten aber nicht perfekt. Schade ist auch, dass Nintendo die neuen Gamecube-Controller nicht für den allgemeinen Switch-Gebrauch optimiert hat.

Meinung von Steve Bülow

Der durchaus nicht ganz perfekte Gamecube-Controller ist meiner Meinung nach aus zwei Gründen am besten für Smash Bros. geeignet. Zum einen ist das Gamecube-Pad vollkommen einzigartig. Jede Aktion kann ganz eindeutig einer Taste zugeordnet werden, ohne, dass Verwechslungsgefahr besteht. Die Knöpfe, Schultertasten und Sticks fühlen sich alle unterschiedlich an und sind eingängig angeordnet. Zum anderen mag der Controller durch die Kabelbindung zwar etwas altbacken wirken, das verschafft ihm für mich persönlich aber sogar zwei Vorteile. Weder kann der Akku in einem nervenaufreibenden Gefecht leer werden, noch habt ihr mit Latenzen zu kämpfen, die bei Nintendo Switch und dem Pro Controller, zumindest auf größere Distanzen zum Fernseher, manchmal spürbar sind.

Pro Controller: Mindestens auf Augenhöhe

Der Pro Controller liegt ebenfalls gut in der Hand und merzt in erster Linie die Fehler des Gamecube-Controllers aus. So reagieren die beiden Schultertasten ZL und ZR beim Schützen sofort – ein enormer Vorteil. Der Controller hat eine Schultertaste mehr, sodass ihr eine weitere Option bei der individuellen Tastenbelegung habt. Die L- und R-Tasten sind auch besser verarbeitet als die Z-Taste des Gamecube-Controllers und lassen sich schneller erreichen und betätigen.

Der rechte Analogstick ist größer und wertiger als der gelbe C-Stick, aber aufgrund der fehlenden Kanten leidet die Präzision etwas. Das zeitgemäße Tasten-Layout erscheint nicht so intuitiv, wenn ihr zuvor mit dem Gamecube-Controller gespielt habt, ist aber im Endeffekt eine Sache der Gewohnheit.

Beachtet beim Pro Controller, dass ihr ihn am besten über die Wireless-Verbindung nutzen solltet. Verbindet ihr den Controller über USB-Kabel mit der Konsole, erhöht sich der Input Lag. Zwischen Pro- und Gamecube-Controller gibt es diesbezüglich keine nennenswerten Unterschiede.

Fazit: Zumindest für alle Neueinsteiger bietet der Pro Controller auf dem Papier mehr Vorteile. Wenn ihr einen besitzt, ist eine Investition in einen Gamecube-Controller nicht notwendig.

Meinung von Marco Tito Aronica

Ich hätte nicht gedacht, dass ich Super Smash Bros. jemals freiwillig mit einem anderen Controller als dem Gamecube-Pad spielen würde, doch der Pro Controller ist dieses Mal meine erste Wahl. Allgemein gefällt mir der Pro Controller der Switch sehr. Er ist gut verarbeitet und vor allem in intensiven Kämpfen knarzt da gar nichts. Die Sticks sind präzise und meiner Meinung nach gibt es auch keinerlei Input-Lag, wenn der Controller kabellos mit der Konsole verbunden ist. Der Pro Controller ist zudem kompatibel mit allen anderen Spielen der Switch und ist mittlerweile für knapp 55 Euro zu haben. Auch für Menschen mit großen Pranken zu empfehlen.

Die Alternative: Eine Kombination aus beidem

Ihr wollt sowohl das Spielgefühl des Gamecube- als auch die Funktionen des Pro Controllers haben? Dann müsst ihr auf Controller von Drittherstellern ausweichen. Die Pads von HORI lösen beispielsweise das Problem mit den Schultertasten, besitzen Home- und Share-Button, benötigen keinen zusätzlichen Adapter und sind mit knapp 25 Euro durchaus preiswert. Die Verarbeitung kann die Qualität eines Original-Controllers aber nicht erreichen.

Meinung von Sergej Jurtaev

Ich kann mich gar nicht entscheiden, ich spiele sowohl mit dem Gamecube- als auch mit dem Pro Controller sehr gerne. Beide haben kleine Fehler, eignen sich aber bestens für Smash. Während das Gamecube-Pad gewohnt bequem in den Händen liegt, überzeugt der Pro Controller mit besseren Schultertasten. Wenn ihr noch alte Gamecube-Controller besitzt, solltet ihr aus Gewohnheit bei dieser Steuerung bleiben. Für alle anderen lohnt sich die relativ teure Anschaffung von Gamecube-Pad und Adapter nicht wirklich – der Pro Controller ist einfach zu gut. Außerdem: Wer sich an den Pro Controller gewöhnt, kann Super Smash Bros. Ultimate auch problemlos im Handheld-Modus spielen, da das Tasten-Layout dasselbe ist.

Steuerungstipps für Fortgeschrittene

Da ihr jetzt hoffentlich den passenden Controller für euch gefunden habt, solltet ihr auch wissen, wie ihr mit kleinen Anpassungen, die Steuerung optimieren könnt. Die Tipps richten sich vorwiegend an fortgeschrittene Spieler, die sich kompetitiv verbessern wollen.

Richtig schützen: Mithilfe der beiden Schultertasten könnt ihr den Schild aktivieren – nichts Neues. Doch wusstet ihr, dass es manchmal sinnvoll ist, beide Schildtasten gleichzeitig zu drücken? Euer Schild wird mit der Zeit kleiner. Wenn er so klein ist, dass eure Beine herausragen, seid ihr dort nicht mehr geschützt und könnt trotz Schild Treffer von unten kassieren. Haltet in dem Fall beide Schildtasten gedrückt. Anschließend könnt ihr mit dem linken Analogstick den Schild bewegen, um die gefährliche Zone zu schützen. Das sieht dann so aus:

C-Stick-Befehl: Standardmäßig werden mit dem C-Stick beziehungsweise dem rechten Analogstick Smash-Angriffe ausgeführt. Da ihr diese Attacken auch ohne Stick leicht aktivieren könnt (A + Richtung), empfiehlt es sich, den C-Stick auf „starke Angriffe“ (auch als „Tilt“ bekannt) umzustellen. Tilts könnt ihr ansonsten nur ausführen, wenn ihr etwas länger eine Richtung haltet und dann A drückt. Der C-Stick als Schnellfunktion ergibt hier deshalb mehr Sinn.

Die ideale Sprungtaste: Zumindest auf dem Gamecube-Controller solltet ihr die Y-Taste und nicht die X-Taste zum Springen nutzen. Die Y-Taste ist näher an der B-Taste und dem C-Stick dran. Außerdem ist Y deutlich angenehmer zu A positioniert, sodass es leichter fällt, A und Y gleichzeitig zu drücken (kurzer Sprung + Angriff). Die zweite Sprungtaste könnt ihr einem neuen Befehl zuweisen – Greifen bietet sich an.

Zusätzliche Taste nutzen: Auf dem Pro Controller habt ihr eine Schultertaste mehr zur Verfügung – nutzt sie! Eine Option wäre es, aus L eine Sprungtaste zu machen. Dadurch seid ihr in der Lage, gleichzeitig zu springen und den rechten Stick zu verwenden.

Diese Tastenbelegung für Gamecube-Controller hat in kompetitiven Kämpfen viel Potenzial.

Spott-Tasten: Mit dem Steuerkreuz könnt ihr für gewöhnlich einen Spott durchführen. Das ist keine sonderlich nützliche Funktion und kann im Online-Kampf nicht einmal verwendet werden. Legt für das Steuerkreuz lieber eine andere Aktion fest, welche ist egal. Wenn euch ein Gegner packt, könnt ihr jetzt wild das Steuerkreuz kreisförmig bewegen, um viele Inputs zu generieren. Dadurch könnt ihr euch schneller aus dem Griff befreien.

Im Menü der Tastenbelegung findet ihr unter „Weitere Optionen“ einige Einstellungen, die euch vielleicht etwas verwirren. „B+A = Smash“ solltet ihr einschalten – das ist eine zusätzliche Schnellfunktion für Smash-Angriffe. Die Empfindlichkeit des Sticks solltet ihr auf „Hoch“ stellen, um die Stickpräzision zu erhöhen.

„Springen mit Stick“ ist Geschmackssache. Wenn ihr damit umgehen könnt, hat das durchaus seine Vorteile. Andererseits kann es passieren, dass ihr ungewollte Sprünge auslöst und euch damit in die Bredouille bringt. Bei Kämpfern, mit denen ihr oft den Analogstick nach oben neigen müsst (zum Beispiel Yoshi für den Eierwurf) ist diese Einstellung nicht zu empfehlen.