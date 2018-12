Fliegende Waschmaschinen? Brennende NPCs? Spieleentwickler stehen oftmals unter großem Druck, ihr Spiel rechtzeitig fertigzustellen. Kein Wunder, dass sie sich daher einiger Tricks bedienen, um Probleme, die bei der Entwicklung auftreten, möglichst einfach zu lösen.

In zwei Twitter Threads riefen die Entwickler Steve Gaynor und Jennifer Scheurle dazu auf, die besten Kniffe bei der Entwicklung mit der Community zu teilen. Die Entwickler folgten diesem Aufruf und teilten teils witzige bis hin zu zumindest "kreativen" Lösungen, die bislang niemanden aufgefallen waren.

Wir haben in unserer Bilderstrecke das Beste aus beiden Tweets zusammengefasst:

Ganz schön mutig von einigen Entwickler, ihre Kniffe zuzugeben! Was hat euch am meisten überrascht? Oder wisst ihr vielleicht sogar selbst noch etwas über diverse Tricks, die in der Spieleentwicklung Anwendung finden?