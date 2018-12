Jedes Jahr zu Weihnachten steht dieser Film wieder auf dem Programmplan: Die Rede ist nicht vom Action-Klassiker Stirb Langsam, sondern vom ebenso spannenden Komödien-Meilenstein Kevin - Allein zu Haus. Doch wusstet ihr, dass es eine gar nicht mal so kleine Sammlung von Spielen gibt, die auf dem Film basieren? Der Star des Films, Macaulay Culkin, hat sie jetzt alle gespielt.

Manchmal ist es umgedreht und Spiele bekommen einen Film - Meisterdetektiv Pikachu:

NES, Super Nintendo, Game Boy - jedes dieser Systeme hat ein "Kevin - Allein zu Haus"-Spiel spendiert bekommen. Und sogar auf der PlayStation 2 gibt es ein Videospiel-Äquivalent des Weihnachtsfilms. In einem Video des YouTube-Kanals Cinemassacre, hat sich der Kevin-Darsteller jetzt die Mühe gemacht, sich jedes dieser Spiele einmal genauer anzuschauen.

Das Fazit: Wirklich gut ist keines der Spiele. Eher im Gegenteil, die meisten davon seien sogar richtig schlecht. Im NES-Spiel beispielsweise müsst ihr um zu gewinnen einfach 20 Minuten im Haus herumrennen. In den PS2-Ableger setzte der Publisher anscheinend so wenig vertrauen, dass dieser lediglich in Europa erschien. Verpasst hat Herr Culkin also bisher vermutlich nichts. Es muss sich dennoch spannend angefühlt haben, sich selbst in digitaler Form durch die Gegend zu lenken.

Auch wenn es traurig ist, dass Leute für diese Spiele wirklich Geld ausgegeben haben, so ist jetzt doch wenigstens ein lustiges Video dabei herausgekommen. Wen würdet ihr gerne einmal ein schlechtes Film-Spiel zocken sehen? Wie wäre es mit Steven Spielberg und E.T. oder Sigourney Weaver eines der unzähligen Alien-Spiele? Verratet es uns in den Kommentaren!