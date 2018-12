Silvester steht vor der Tür und die Chancen stehen gut, dass ihr den Jahreswechsel auch ordentlich feiern wollt. Mitunter auch entsprechend begießen. Wenn ihr nicht wollt, dass euch am Tag danach das Geräusch einer fallenden Schneeflocke schier den Schädel zu sprengen droht, solltet ihr nicht zu tief ins Glas schauen.

Auch habt ihr am Feiertag sicher Besseres vor als lethargisch im Bett liegen zu bleiben, weil so gar nichts geht. Wir zeigen euch, wie ihr den Kater vermeidet, bekämpft oder zumindest erträglich macht, damit ihr nicht aufs Zocken verzichten müsst. Tipps dazu gibt es in der Bilderstrecke. Der beste Tipp von allen ist natürlich: Lasst lieber gleich die Finger vom Alkohol.

Ganz egal wie euer Silvester aussehen wird (schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr feiern wollt): Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß, einen supertollen und guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns darauf, euch auch 2019 wieder begrüßen zu dürfen!