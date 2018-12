Das jüngste Update von Grand Theft Auto Online brachte euch den "Arena War"-Modus. Seit diesem Update habt ihr die Möglichkeit, ein spezielles Outfit freizuschalten. Dafür müsst ihr allerdings über 500 Mal dasselbe tun.

Im "Arena War"-Update gehts mit euch und eurer Karre rund:

Die Webseite Kotaku berichtet, dass das geheime Outfit von Spielern in einem Nachtclub der Stadt entdeckt wurde. Die Nachtclubs wurden im Update "After Hours" hinzugefügt. Es handelt sich hierbei um die blaue Robe der Kultgruppe Epsilon, welche aus einigen Neben-Missionen mit Michael von Grand Theft Auto 5 bekannt ist.

Um das geheime Outfit freizuhalten, müsst ihr zu eurem persönlichen oder einem von einem anderen Spieler geführten Nachtklub. Hier solltet ihr euch zum Badezimmer begeben, wo ein Toilettenwärter sitzt. Diesem könnt ihr 1 Dollar Trinkgeld geben.

So sieht das Outfit aus.

Wenn ihr ihm zehnmal etwas gespendet habt, erscheint auf eurem Bildschirm die Meldung "Suche die Wahrheit". Führt das Geldgeben fort und ihr erhaltet nach 155 Mal Trinkgeld geben die Nachricht "Verfolge die Wahrheit." Bis zur dritten Nachricht müsst ihr dem Mann 576 Dollar übergeben haben, dann erscheint der Text "Ertrage die Wahrheit."

Mit dieser Nachricht wird euch zugleich die Robe übergeben. Nun könnt ihr die Robe, die sich in eurem Kleiderschrank unter dem Namen "Special Outfit" befindet, anziehen. Der gesamte Prozess dauert um die 15 Minuten.

Der YouTuber GTA Series Video hat den Vorgang zum Erhalt des Outfits im Video dargestellt:

Die Texte, welche auf eurem Bildschirm erschienen sind, sind zugleich die Missionstitel der Epsilon-Missionen aus GTA V. Diese sind auch als Kifflom-Missionen bekannt. In acht Nebenmissionen müsst ihr als Michael De Santa einige Angelegenheiten für den Epsilon Cult of America erledigen. Dieser Religionskult tauchte bereits in einigen GTA-Teilen auf und findet oft bei Passanten und im Radio Erwähnung.

Die Sekte ist auch im InGame-Internet zu finden.

Einige Spieler berichten auf reddit, dass sie die Roben trotz des beschriebenen Vorgangs nicht freischalten konnten.

Die Robe ist nicht das erste geheime Outfit von GTA 5, vor einigen Monaten wurde entdeckt, dass ihr durch exzessiven Alkohol Genuss das T-Shirt Kifflom freischalten könnt, dass ebenfalls an den Religions-Kult angelehnt ist.

Ganz schön mysteriös, dass ein zweites Mal im Spiel geheime Outfits der Sekte freigeschaltet werden können. Was vermutet ihr hinter dem Easter Egg, wird 2019 das Jahr der Kifflom-Sekte in GTA-Online? Schreibt uns eure Ansichten dazu gerne in die Kommentare!