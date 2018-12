Nun, da sich 2018 sehr steil seinem Ende zuneigt, setzen wir uns noch ein letztes Mal im Jahr für unser spieltalks zusammen und schauen zurück auf die letzten zwölf Gaming-Monate. Einen ollen Standardrückblick kann aber jeder – deswegen haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht:

Aus einer Schale voller steiler Thesen ziehen wir reihum Zettelchen und diskutieren Themen, die sich die gesamte Redaktion zuvor überlegt hat. Werden Spiele viel zu lang? Können sie keine guten Sexszenen darstellen? Und ist God of War am Ende doch nicht so gut wie anfangs gedacht? Hier bekommt ihr unsere Antworten:

Sollten euch auch unsere anderen spieletalks-Video interessieren, folgt doch einfach diesem Link.

Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht, uns beim Plaudern zuzuhören und freuen uns, eure Meinungen zu den einzelnen Themen zu erfahren. Sagt uns bitte auch – wie immer – was euch an spieletalks besonders gut oder auch weniger gut gefällt. Wir sind für konstruktive Vorschläge offen. Habt einen guten Rutsch, ihr hört und seht uns im nächsten Jahr wieder!