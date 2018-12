Der Weihnachtstag sollte ganz im Zeichen des besinnlichen Beisammenseins stehen anstelle ewiger Streitereien um das Festmahl sowie den Ablauf des Heiligen Abends. Um die Feiertage möglichst stressfrei und vielmehr fröhlich mit eurer Familie zu verbringen, haben wir einige Spiele für euch, die ihr gemeinsam mit euren Liebsten zocken könnt. Spaß vorprogrammiert!

Es müssen nämlich nicht immer nur die ewig gleichen Brettspiele sein. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch Videospiele, die ihr sich für Groß und Klein eignen:

Mit diesen Spielen bringt ihr vielleicht die ganze Familie zusammen. Welche fehlen noch in der Liste? Was spielt ihr mit eurer Familie zu Weihnachten? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind gespannt!