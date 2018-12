Eine riesige Open World und eine imposante Vorstellungskraft. Mehr brauchte es für einen Gamer names burtehead nicht, um das wohl beeindruckendste Camp in Fallout 76 zu erstellen. Nach stundenlanger Arbeit präsentiert euch der Spieler auf reddit stolz sein Werk und nimmt euch mit auf eine fantastische Tour, die ihresgleichen sucht.

Das Camp-System aus Fallout 76 bietet euch viele Möglichkeiten:

Die Welt von Fallout 76 lädt zahlreiche Spieler zum Erkunden ein. Unter ihnen befindet sich burtehead, ein reddit-User mit unglaublicher Geduld. Denn er erstellte mit unglaublicher Liebe ein Camp am Fuß des Monorail Tower, das zahlreiche User in Staunen versetzt. So sehr, dass sogar der offizielle „Fallout Twitter“-Kanal das Monument in einem Tweet verbreitete.

Das ist der Standort des Camps

Bis vor kurzer Zeit sahen die Camps von Fallout eher praktisch als individuell aus. Denn oftmals geschah es, dass die Camp-Bestandteile nach mühsamen Aufbau nach dem Logout verschwanden, weshalb viele Spieler eher praktisch dachten und das Camp zur schnellen Mitnahme konzipierten.

Tretet ein, Besucher sind erwünscht.

Doch dank des neuen Patches sind die Camps nun dauerhaft an derselben Stelle, bis ihr sie einpackt und mitnehmt. Ein Umstand, der burtehead erleichtert aufatmen lassen kann. Denn sein Werk ist für alle Spieler auf demselben Server besuchbar.

Der Aufbau erforderte eine millimetergenaue Konstruktion.

Bis hoch in den Himmel hinein ragt das Camp, das, so burtehead, über 18 Stunden Arbeit erforderte. Er baute es so hoch wie es die maximale Höhe erlaubte und setzte die Flur- und Wandstücke ästhetisch ansprechend ein. Metalle, Holz und zahlreiche Materialien waren vonnöten, um dieses Meisterwerk zu kreieren.

Zahlreiche Bewohner des Ödlandes finden in der Küche Platz.

Die User auf reddit zeigen sich begeistert. Selbst Bethesda-Mitarbeiter loben das Werk des "Fallout 76"-Spielers, welcher seine Bilder mit amüsanten Unterschriften versieht:

"Wenn ihr euch zur Hintertür aufmacht, findet ihr das schlagende Herz meines Camps: die Toilette. Sie wurde niemals geleert, darauf bin ich sehr stolz."

Wenn ihr die Treppen hinaufsteigt, gelangt ihr auf höhergelegene Ebenen, welche euch einen famosen Überblick über das Ödland bieten. Auf den Ebenen befinden sich Instrumente, mit denen ihr euch im Licht der untergehenden Sonne musikalisch betätigen könnt.

Auf dieser Karte seht ihr den Standort des Camps.

Der User ist weiterhin auf Reddit aktiv und beantwortet Fragen unter seinem Thread. Er freut sich, so viele Menschen mit seinem Werk faszinieren zu können.

Spiele wie Minecraft lassen den Spielern seit jeher die Möglichkeit, aufwendige Kunstwerke zu erstellen. Doch das Werk von burtehead ist sicherlich faszinierend und beeindruckend zugleich. Werdet ihr euch auf den Weg ins Ödland machen und dem Camp einen Besuch abstatten?