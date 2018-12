Für eine Handvoll spieletalks: In unserer fünften Plaudersendung wird es einmal etwas persönlicher. Wir erzählen euch von unseren schönsten Weihnachts-Gaming-Erinnerungen aus der Kindheit. Außerdem von den kleinen, besonderen Spielen, die uns abseits des Mainstream dieses Jahr besonders beeindruckt haben. Außerdem werten wir aus, was um alles in der Welt gerade eigentlich für ein Tumult um die Fortnite-Tänze herrscht. Seht und hört selbst:

Wenn ihr euch weiterführend mit den angesprochenen Themen und Videospielen beschäftigen wollt: In unseren News findet ihr alle Einzelheiten zu den vielen Klagen, denen sich Epic Games gegenübergestellt sieht. In seiner Kolumne berichtet Stefan davon, wie Thronebreaker sein Interesse an Gwent wieder geweckt hat. Ob Crossing Souls etwas für euch ist, erfahrt ihr derweil in unserem Test zum Spiel. Einen ersten Eindruck von Gris bekommt ihr im wunderschönen Trailer.

Sollten euch auch unsere anderen spieletalks-Videos interessieren, folgt doch einfach diesem Link.

Außerdem habt ihr doch sicherlich noch einige Verbesserungsvorschläge für uns – immerhin steht das Format noch am Anfang. Schreibt uns euren Input - möglichst konstruktiv - in die Kommentare. Wir werden sie lesen und uns bemühen, sie umzusetzen!