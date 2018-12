Not macht erfinderisch, so sagt man. Vielleicht hat das diesjährige Weihnachten ein zu großes Loch in die Haushaltskasse eines Mannes aus Mexiko gerissen. Dieser kam nämlich auf die "kreative" Idee mit einem "NES Zapper"-Controller eine Bank zu überfallen.

So unglaublich dieser Vorfall auch klingen mag, er ist wahr: Ein noch nicht öffentlich von der Polizei identifizierter Mann wurde vor Kurzem in Hermosillo, Sonora, Mexiko festgenommen, weil er mit einem NES Zapper eine Bank überfallen haben soll. Dies berichteten die Kollegen von gamerant.com. Nintendo-Anhänger werden an dieser Stelle vielleicht einwänden, dass der Controller überhaupt nicht wie eine echte Waffe aussehe, doch dieses Problem ist auch dem mutmaßlichen Täter aufgefallen - dieser umwickelte nämlich den Controller ganz einfach mit schwarzem Tape, um dem "Science Fiction"-Design des Geräts entgegenzuwirken.

Ironischerweise konnte die harmlose Optik nicht verhindern den Nintendos NES Zapper auch als echte Pistole zu vermarkten: Das Unternehmen Precision Syndicate brachte vor einiger Zeit eine Schusswaffe auf den Markt, welche in puncto Aussehen stark an den Nintendo Controller angelehnt ist. Dieses Ereigniss hat in den sozialen Netzwerken für einige Kontroversen gesorgt. Nun ist das "Original" Mittelpunkt einer ähnlichen Auseinandersetzung. "NES Zapper"-Erfinder Genyo Takeda dürfte allerdings mehr als überrascht über die Verwendung seines Controllers sein. Es bleibt nur zu hoffen, dass seine andereren Erfindungen nicht für Ähnliches zweckentfremdet werden.

Habt ihr von dem Vorfall bereits mitbekommen? Und welche kriminellen Aktivitäten fallen euch im Zusammenhang mit Videospielen ein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!