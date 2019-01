Habt ihr in den vergangenen Tagen Monster Hunter - World gespielt? Wenn nicht, könnte euch auf PS4 und Xbox One ein spannendes Crossover-Event mit Assassin's Creed entgehen. Wie der Publisher Capcom in einem Trailer bekanntgibt, könnt ihr seit dem 28. Dezember 2018 in die Montur eines Assassinen schlüpfen.

Verpasst nicht den Trailer zum 'Assassin's Creed'-Crossover:

Noch bevor ihr euch als Geralt von Riva auf Monsterjagd begeben könnt, habt ihr die Gelegenheit "Assassin's Creed"-spezifische Inhalte in Monster Hunter - World freizuschalten. Begebt euch dazu einfach auf die Event-Quest “Leise, tödlich und wild” und schließt sie erfolgreich ab. Voraussetzung dafür ist, dass ihr Jägerrang 14 bereits erreicht habt.

Als Belohnung winkt eine Feder von Habichtsadler Senu, der treuen Begleiterin von Bayek aus Assassin's Creed - Origins. Mithilfe der Feder könnt ihr die Bayek-Dekorrüstung freischalten oder aber ihr entscheidet euch für das Spezialwerkzeug "Assassinenkapuze", welches an die Tracht von Ezio Auditore erinnert.

Das Event startete bereits am 28. Dezember für PS4 und Xbox One und endet voraussichtlich mit dem 10. Januar 2019. Ihr habt also noch genügend Zeit die neuen Outfits freizuschalten, solltet ihr die Event-Quest noch nachholen wollen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das "Assassin's Creed"-Crossover auch auf dem PC starten. Wann genau PC-Spieler damit rechnen dürfen, verrät Capcom jedoch nicht.

In der Event-Quest müsst ihr eine ganze Gruppe von Monstern besiegen. Begebt euch also nicht unvorbereitet in den Kampf. In der Bilderstrecke findet ihr alle Rüstungen und ihre Werte, damit könnt ihr euch entsprechend auf die große Jagd vorbereiten.

Was haltet ihr von dem Event? Spielt ihr nach wie vor Monster Hunter - World oder werdet ihr aufgrund des "Assassin's Creed"-Crossovers wieder in das Spiel eintauchen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!