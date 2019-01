Am Silvesterabend veranstaltete der bekannte Twitch-Streamer Ninja einen äußerst erfolgreichen Stream über ganze zwölf Stunden hinweg. Doch es gab dabei auch einen peinlichen Moment, in dem der Streamer komplett scheiterte: Die Zuseher am New Yorker Time Square wollten partout nicht tanzen - und ließen Ninja wortwörtlich im Regen stehen.

Auch wir haben bereits mit Ninja über Fortnite, PUBG und Co. gesprochen!

Zusammen mit diversen Streaminggästen wie TimTheTatman, DrLupo, Courage und weiteren übertrug Ninja seinen Livestream auch am berühmten Time Square, an dem laut Schätzungen zufolge jedes Jahr ungefähr eine Million Menschen den Jahreswechsel feiern. Auch wenn die Veranstaltung insgesamt ein voller Erfolg war, so blieb doch ein Moment des Abends in weniger guter Erinnerung. Ninjas Aufforderung an die New Yorker mit ihm den Zahnseidetanz, den Floss, zu tanzen, kam kaum einer der Menschen auf dem Time Square nach.

Zwar zeigt die Kamera einige Wenige, die tatsächlich das Tanzbein nach dieser Aufforderung schwingen, die breite Masse ignorierte den Streamer allerdings. Die vor den Bildschirmen zuschauende Twitch-Community hielt dies von Anfang an für keine gute Idee, auch Ninja selbst dürfte dies schnell klar geworden sein: Der Ausschnitt der misslungenen Tanzaufforderung verzeichnet mittlerweile mehr als eine Million Aufrufe.

Ninja nahm das Ganze allerdings mit Humor. Kurz danach twitterte er: „Versucht nicht eine Million New Yorker im Regen an Neujahr tanzen zu lassen. Vertraut mir.“ Auch während seines Livestreams sagte er ähnlich scherzhaft zu seinem Streaming-Kollegen DrLupo: „Es ist eiskalt da draußen. Hast du mal versucht, eine Million Leute, die sich den Arsch abfrieren, an Neujahr dazu zu kriegen, den Floss zu machen? Ich auch nicht!“

Was haltet ihr von dem Ereignis? Hättet ihr bei diesem Wetter mit Ninja den Floss getanzt? Und wie ist eigentlich eure Meinung zu Ninja? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!