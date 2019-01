In Ausgabe Nummer 7 unserer Laberrunde spieletalks geht es ums Ganze. Und zwar ums ganze Jahr 2019. Wir werfen einen Blick in die Zukunft, tratschen über unsere erwarteten Spiele-Highlights und fragen uns: Wird Kingdom Hearts 3 mehr Film als Spiel? Gibt es 2019 zu viele Apokalypsen? Welcher Trend wird das Jahr dominieren? Und wäre Michael vielleicht lieber ein Waschbär? All das und mehr erfahrt ihr hier:

