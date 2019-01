Im Normalfall läuft eine zünftige Partie in Mario Kart 64 darauf hinaus, dass sich die spielenden Parteien im Nachhinein nicht mehr leiden können. Einem Pärchen scheint dieser Nervenkitzel aber Tag für Tag mehr Spaß zu bereiten. Seit nunmehr vier Jahren nutzen sie den Racer, um zu entscheiden, wer den nächsten Tee kochen muss. Dass Mario Kart 64 für so etwas genutzt wird, hätten die Entwickler vermutlich nicht vermutet.

Vielleicht ist Mario Kart Labo eine neue Herausforderung für die Beiden.

Aber wie der Reddit-User "bork1138" berichtet, machen seine Eltern genau das seit Jahren. Jeden Tag setzen sie sich vor den N64 und starten Mario Kart 64. Nach einer Partie muss der Verlierer dann in die Küche und den nächsten Tee für Beide aufsetzen. In den Jahren haben sie natürlich alle Tricks gelernt und sind nun Profis in Mario Kart 64. Keine Chance für ihren Sohn, der vermutlich jedes Mal den Tee kochen müsste, würde er sich der Herausforderung stellen.

Einige Reddit-User haben vermutet, dass es sich hierbei um einen Schwindel handelt. Jedoch gibt es ein zweites Bild der beiden Zocker, das sie vor ziemlich genau vier Jahren in fast derselben Position vor dem Fernseher zeigt. Da wünschen wir doch glatt fröhliches Zocken und viel Glück im Streit um die alltägliche Teefrage.