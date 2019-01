Shadow Warrior 2: Spieler bittet um eine Sale und der Hersteller sorgt prompt dafür

"Wenn das Spiel mal im Angebot ist, kaufe ich es mir!", diesen oder einen ähnlichen Gedanken hat sicherlich schon mal fast jeder irgendwann in seinem Leben gehabt. Die Idee, den Entwickler oder Hersteller anzuschreiben und ihn um einen Sale in genau diesen Moment zu bitten, ist jedoch etwas ungewöhnlicher. Noch kurioser ist es, wenn das entsprechende Unternehmen auch darauf reagiert.

Shadow Warrior 2 - Ein Shooter der alten Schule

In diesem Falle geht es um Shadow Warrior 2 von Devolver Digital. Ein Fan, der sich selbst als "potenzieller Käufer" betitelt, hat dem Unternehmen in einer E-Mail um einen Sale des Shooters gebeten. Normalerweise führt das maximal zu einer Antwort, in der es heißt, dass man schlichtweg auf das nächste Angebot warten soll. Devolver Digital ist aber nun mal nicht "normal" und gibt der Bitte sofort nach.

"Klar, Boss. Du hast eine Stunde Zeit", heißt es in einem Antwortschreiben inklusive Verlinkung zum Produkt auf Steam. Und tatsächlich: Devolver Digital hat 60 Minuten lang Shadow Warrior 2 um satte 75 Prozent im Preis gesenkt. Ein Kundenservice der Extraklasse!

Eine Aktion, die sich für den Hersteller übrigens durchaus gelohnt hat. In den Kommentaren berichten zahlreiche Nutzer davon, dass sie sich Shadow Warrior 2 gekauft haben. Zusätzlich ist der Shooter zwischenzeitlich in den Top-Sellern bei Steam gelandet.

Das E-Mail-Fach von Devolver Digital dürfte sich wahrscheinlich derweil ebenso über jede Menge Zuspruch und weitere Anfragen freuen. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass das Unternehmen auf jede Bitte um einen Deal eingehen wird.