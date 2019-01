Mit The Last of Us gelang es Naughty Dog ein Spiel zu entwickeln, das nicht nur die Kritiker, sondern auch euch, die Spieler, von sich begeistern konnte. Viele von euch wird es also freuen, dass in diesem Jahr ein zweiter Teil erscheinen soll. Es gibt aber auch andere, die versuchen von der Erfolgswelle zu profitieren. So anscheinend geschehen im Fall des Films What Still Remains.

In diesem Jahr soll der zweite Teil zu The Last of Us erscheinen - so soll das Ganze spielerisch aussehen:

In What Still Remains folgt ihr der Geschichte einer jungen Frau, die mit der Hilfe eines älteren Mannes in einer postapokalyptischen Welt überleben muss. Bevölkert wird diese von wild gewordenen Menschen, die an einem Virus erkrankt sind.

Wenn euch das bekannt vorkommt, wird es wahrscheinlich daran liegen, dass diese Geschichte doch ziemlich ähnlich der von The Last of Us ist. Doch da hören die Gemeinsamkeiten nicht auf. Auch das Poster des Films erinnert stark an das Cover des Spiels. Darauf wurde Twitter-Nutzer Rob Trench aufmerksam. Der das ganze mit dem Abschreiben von Hausaufgaben vergleicht.

Hold on... is this for real? 😂 https://t.co/pXsl8sO6Ba — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 6. Januar 2019

"Hey, kann ich deine Hausaufgaben abschreiben?" "Ja, aber verrändere sie ein bisschen, sodass es nicht auffällt."

Darauf reagierte sogar Naughty Dogs Vizepräsident Neil Druckmann, der sich auf Twitter mit: "Warte ... ist das echt?" zu Wort meldet. Leider ist es in Deutschland schwer nachzuvollziehen, wie stark sich der Film wirklich vom Spiel hat inspirieren lassen. In Amerika jedoch findet man ihn sogar auf Netflix.

Postapokalyptische Filme gibt es viele, deshalb wollen wir den Filmemachern natürlich nicht unterstellen, dass sie absichtlich gestohlen haben. Eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich jedoch nicht abstreiten. Was denkt ihr? Reiner Zufall oder haben sie sich von The Last of Us inspirieren lassen? Verratet uns in den Kommentaren, wie ihr darüber denkt!