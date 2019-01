In Nintendos Prügelspiel kämpfen die größten Helden gegeneinander, egal ob es nun Mario, Link oder Glurak ist. Aber ein Jedi wurde dort noch nie gesehen. Um das korrigieren, hat ein Fan nun einen berühmten Kampf aus Star Wars im Spiel nachgestellt.

Der User Zaptagious postete sein Werk über Reddit. Mittels selbsterstellter Charaktere, Screenshots und Sprechblasen hat er einen mehrseitigen Comic mit Super Smash Bros. Ultimate erstellt, der den Kampf zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi auf dem Lava-Planeten Mustafar wiedergibt.

Es ist beeindruckend, wie detailgetreu der Fan die Choreographie der Kampfszene nachgestellt hat. Selbst wenn der Kampf wegen des Looks etwas kindlicher als das Original wirkt, erntet der Fan reichlich Lob bei der Community. Hier zeigen wir euch den Comic des Künstlers, die Texte sind zwar englisch, aber eingefleischte Fans sollten die einzelnen Momente dennoch wiedererkennen können:

Quelle: Imgur

Bis jetzt gibt es von Nintendo noch keine Pläne, dass die Star Wars-Charakter jemals wirklich im Smash spielbar sein werden. Dafür sollen Dataminern jetzt herausgefunden haben, mit welchen DLC-Charaktern ihr demnächst rechnen dürft. Neben einem Helden aus Dragon Quest könnte beispielsweise auch Steve aus Minecraft einen Gastauftritt bekommen.

Smash Ultimate ist am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch erschienen und hat sich in den ersten zwölf Tagen bereits über 3 Millionen Mal verkauft. Wie findet ihr den Comic? Welche epischen Film-Kämpfe sollten eurer Meinung nach noch unbedingt in Smash Ultimate nachgestellt werden? Schreibt uns eure Ideen gerne in die Kommentare!