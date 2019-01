Beim Grand Prix Oakland, einem der wichtigsten Turniere des Kartenspiels Magic the Gathering, stieg einer der Finalisten überraschend in der Endrunde aus. Aus sehr ungewöhnlichen Gründen, denn er hätte durchaus noch den Sieg erringen können.

Als die beiden Kontrahenten Eli Kassis und Hunter Cochran im Finale des Turniers aufeinander trafen, ahnte noch niemand etwas von dem jähen Ende der Veranstaltung. Nachdem Kassis das erste Match für sich entscheiden konnte - die beiden traten wie gewohnt im "Best of Three" gegeneinander an - stieg Cochran überraschend aus und schenkte Kassis damit den Sieg.

Der Grund: Cochran musste einen Flieger erwischen und hatte deshalb keine Zeit mehr für die folgenden Partien. Der Spieler hat offenbar nicht eingeplant, dass sich das Turnier so in die Länge ziehen könne. Ein Video des Aufeinandertreffens der beiden seht ihr hier:

(Quelle: YouTube, ggslive)

Dabei hätte Cocrach durchaus noch eine Chance gehabt, aus dem Turnier als Sieger hervorzugehen. Hätte Cochran die nächsten zwei Matches in Folge gewonnen, wäre er der Sieger gewesen - so hat er Kassis ersten Platz geschenkt.

Das ist auch aus finanzieller Sicht ein Wermutstropfen: Der erste Platz war nämlich mit 10.000 US-Dollar dotiert - auf den Zweitplatzierten wartete mit 5.000 US-Dollar die Hälfte dieser Summe. Das unvorhersehbare Ende ließ zwei verdutzte Moderatoren zurück, die das Event trotz des aprupten Endes allerdings dennoch zu Ende moderierten. Ein Bild der Reaktion der beiden und eine Diskussion über das Turnier finden sich im Reddit-Forum.

Was haltet ihr von dem kuriosen Ende des Turniers? Spielt ihr selbst Magic the Gathering? Und hättet ihr wegen eines Fliegers auf einen potentiellen Sieg verzichtet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!