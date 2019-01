Bei Verstößen gegen die Richtlinien greift das Streamingportal Twitch hart durch. Das musste der "Super Smash Bros. Melee"-Veteran und Twitch-Streamer Mango am eigenen Leib erfahren, als er völlig betrunken in einem Stream zusammenbrach.

Der offensichtliche "American Football"-Fan feierte während eines Streams den den Sieg der Philadelphia Eagles über die Chicago Bears in den NFL-Playoffs. Doch die Freude über den Sieg hat Joseph Marquez, wie Mango richtig heißt, wohl ein Bier zu viel trinken lassen. Wie die Kollegen von Gamerant berichten, sei Mango volltrunken zusammengebrochen und blieb zunächst regungslos auf dem Boden liegen. Nach einigen Minuten konnte er sich wieder aufraffen und den Stream beenden, was ihn allerdings nicht vor einem Strike seitens Twitch wegen "gefährlichen Konsums von Alkohol oder Drogen" und einem siebentägigen Bann schützte.

In der Vergangenheit griff Twitch nicht immer so konsequent durch. So hob die Streamingplattform beispielweise die Sperrung von MrDeadMoth auf, welcher im Dezember während eines Streams verhaftet worden ist, nachdem er durch häusliche Gewalt gegenüber seiner schwangeren Frau aufgefallen war. Mittlerweile hat Twitch die Aufhebung der Sperre allerdings zurückgenommen. Zukünftig dürften sich wohl einige Streamer, die wiederholt derart die Grenzen überschreiten, auf mehr als kleine Disziplinarmaßnahmen gefasst machen.

Erst zu nehmen scheint Mango diesen Vorfall allerdings nicht: Auf Twitter kommentierte er die Reaktion seitens Twitch zunächst mit "ROFL" und beteuerte später, dass er nicht wirklich bewusstlos gewesen wäre, sondern es sich dabei nur um einen Scherz gehandelt habe. Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass Mango durch den Konsum von Rauschmitteln während eines Livestreams auffällt.

