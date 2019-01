Auf einem großen Bildschirm zockt es sich immer noch am besten. Lange Zeit waren Kinoleinwände hierbei das Maß aller Dinge. Aber wie eine Baseball-Mannschaft aus Kansas City jetzt zeigte, geht es noch im viel größeren Stil.

Als ein Helikopter des Fernsehsenders KCTV5 ein paar Aufnahmen vom Arrowhead Stadium in Kansas City machen wollte, fing er zufällig dabei ein, wie irgendjemand Mario Kart 8 auf der Stadionleinwand des Kauffman Stadiums spielte. Der Journalist Tom Martin postete die Aufnahme auf Twitter und erhielt dafür in kürzester Zeit fast 60.000 Likes.

we sent our helicopter out to get aerials of Arrowhead Stadium and on its way there it noticed a game of Mario Kart had broken out on the Crown Vision board at Kauffman Stadium?? 😂 pic.twitter.com/rOy0icieVi