Wie jede Woche, quatschen wir auch heute wieder über heiße Themen aus der Videospielwelt. Zum Beispiel darüber, ob denn kostenlose "PS Plus"-Spiele in naher Zukunft einen Qualitäts-Boost bekommen könnten. Vor allem aber fragen wir uns, ob Sekiro – Shadows Die Twice sich bei all den Neuerungen im Vergleich zu den anderen Soulsborne-Spielen noch wie ein waschechtes "From Software"-Spiel anfühlen wird. Unsere Antworten dazu hört ihr hier:

Natürlich bekommt ihr alle weiteren Hintergrundinfos rund um das angesprochene Thema PS Plus auch auf unserer Seite. Michael hat bereits eine Kolumne dazu geschrieben, warum er die Gratis-Games als frustrierendes Glücksspiel empfindet. Lest bei Interesse auch gern mehr über die Unterschiede von Sekiro zu bisherigen Soulsborne-Spielen und holt euch einen Eindruck vom Spiel aus unserer Vorschau aus der gamescom-Demo.

