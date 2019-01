Das MMORPG World of Warcraft lebt von regelmäßigen Updates. Dabei finden hin und wieder auch einige kuriose Anspielungen und dergleichen ihren Weg in die Welt von Azeroth. Spieler wollen nun einen NPC entdeckt haben, der der Marvel-Ikone Stan Lee verblüffend ähnlich sieht.

Mit dem neuen Update 8.1.5 hat Entwickler Blizzard unter anderem einen neuen NPC im Spiel eingefügt. Via Twitter teilte der Nutzer Bas Schouten ein Bild von besagtem Charakter, welcher zufälligerweise auf den Namen "Stanley" hört und seinem vermeintlichen Vorbild verdächtig ähnlich sieht:

Der Comiczeichner ist vergangenen November im Alter von 95 Jahren verstorben. Möglicherweise hat Blizzard den für seine Cameo-Auftritte bekannten Lee aus diesem Anlass nun im WoW-Universum verewigt.

Falls ihr also auch einmal dem virtuellen Stan Lee einen Besuch abstatten wollt, dann solltet ihr in den Straßen von Sturmwind nach diesem Ausschau halten. Stanley solltet ihr dabei wohl kaum übersehen können, der Charakter winkt hin und wieder anderen NPCs zu und ruft "Excelsior!". Ein weiteres Indiz für eine bewusste Anspielung, denn dieser Ausruf war ein Markenzeichen von Lee. In diesem Video könnt ihr das Ganze sehen:

(Quelle: YouTube, Wowhead)

Außerdem soll es noch zwei weitere Stanley-Modelle in Azeroth geben, wie Eurogamer mitteilt. Wo diese sich befinden, ist allerdings noch unbekannt.

Was haltet ihr von der Hommage auf Stan Lee? Ist euch die Comiclegende bereits in Azeroth aufgefallen? Oder werdet ihr euch den NPC nun einmal aus nächster Nähe anschauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!