Rollercoaster Tycoon 2: Diese Achterbahnfahrt dauert zwölf Jahre

In Rollercoaster Tycoon 2 habt ihr die Möglichkeit euren eigenen Freizeitpark nach euren Vorstellungen zu gestalten. Der YouTuber Marcel Vos nahm dies zum Anlass, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und baute eine virtuelle Achterbahn, mit der eine Fahrt 30 Millionen In-Game-Tage dauert - das entspricht zwölf Jahren in der Realität!

Auf seinem YouTube-Kanal finden sich diverse kuriose Experimente rund um Rollercoaster Tycoon 2. Laut einem Bericht von pcgamesn.com hat sich der YouTuber nun allerdings etwas ganz besonderes einfallen lassen: Die von ihm gebaute Achterbahn nimmt nahezu die ganze Karte ein und besteht aus einer langen, sich über die komplette Strecke ausdehnenden Fahrt und einer kürzeren Fahrt. "Liebevoll" taufte Vos seine Eigenkreation "12 Years of Suffering" (Zwölf Jahre des Leidens).

Dabei sind die Strecken miteinander verbunden und so aufeinander abgestimmt, dass die Fahrgäste die Attraktion erst wieder verlassen können, wenn der über die lange Strecke fahrende Wagen zwanzig Umrundungen hinter sich hat. Fahrgäste der kurzen Strecke verbringen also einen Großteil der zwölf Jahre damit, darauf zu warten, dass der Wagon auf der langen Strecke sein endgültiges Ziel erreicht, um der riesigen Attraktion wieder entfliehen zu können.

Vos ist damit übrigens der Rekordhalter für die längste Achterbahnfahrt in Rollercoaster Tycoon 2. Mit diesem Projekt hat er den vorherigen Rekord von 232 Tagen, welcher ebenfalls von ihm aufgestellt worden war, gebrochen.

Was haltet ihr von dem Projekt? Und was für verrückte Achterbahnen habt ihr bereits in Rollercoaster Tycoon 2 gebaut? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!