Am 12. Januar 2019 wurde auf Steam der Action-Shooter Bright Memory veröffentlicht. Das Besondere daran: Das Videospiel sieht fantastisch aus und wird als Freizeit-Projekt von einer einzigen Person entwickelt.

Das ist der Gameplay-Trailer zu Bright Memory:

In der inhaltlich skurillen Geschichte von Bright Memory dreht sich alles um ein Material, das von der Shelia of Natural Science Research Organization, kurz SRO, in einem uralten Schwert entdeckt wurde und einst tote Kreaturen wiederzubeleben vermag. Die militärische Organisation SAI veränderte im Rahmen einer Infiltrierung die Koordinaten eines SRo-Transmitters zum Rande der Arktis, wo sich das sogenannte "Land des Himmels" befindet - ein von uralten Kreaturen bevölkerter Ort. Nun soll es nicht nur diesen Geschöpfen, sondern vor allem der SAI an den Kragen gehen.

Spielerisch erinnert der Action-Shooter vor allem an eine Mischung aus Shadow Warrior 2 und Metal Gear Rising - Revengeance, nur dass die Kämpfe noch etwas flotter vonstatten gehen. Wie ihr im obigen Trailer sehen könnt, erhaltet ihr in Bright Memory Zugriff auf unerschiedliche Waffentypen und Fähigkeiten, die ihr gezielt gegen eure Widersacher einsetzen könnt. Durch den variablen Einsatz eurer Waffen und eurer Fähigkeiten sollt ihr diese außerdem zu Kombos verbinden können.

Der chinesische Hobby-Entwickler von FYQD Personal Studio zeigt sich alleinverantwortlich für den Action-Shooter und konnte bereits eine große Anzahl von Spielern für das Projekt begeistern. Über 2.100 Nutzerreviews lassen sich bereits auf Steam finden, die mit 96 Prozent äußerst positiv ausfallen.

Bright Memory soll in Episodenform erscheinen und befindet sich zunächst im Early Access. Zurzeit könnt ihr die erste Episode für 5,69 Euro auf Steam erwerben. Werdet ihr den Action-Shooter ausprobieren? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!