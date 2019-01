Auch wenn man Tausende Kilometer von seiner Familie entfernt ist, so gibt es doch verschiedene Wege, sich trotzdem nah zu fühlen. Einer davon ist es natürlich, Videospiele zu spielen. Red Dead Online hat es jetzt zwei Brüdern ermöglicht, einen ganz besonderen Moment zu teilen.

4.800 Kilometer – diese Distanz trennt Reddit User WilhelmRyan_ von seinem Bruder. Rockstars Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 hat es ihnen aber trotzdem ermöglicht, einen ganz besonderen Moment zu erleben. Im "Red Dead Redemption"-Subreddit teilt WilhelmRyan_ einen Screenshot davon, wie die beiden im Sonnenuntergang angeln und das, obwohl sie ja eigentlich so weit voneinander entfernt sind.

Fischen mit meinem 3.000 Meilen entfernten Bruder. Danke Rockstar.

In einem Kommentar unter dem Bild erklärt WilhelmRyan_, wie sehr er es schätze, in einer Zeit zu leben, in der man mit seinem besten Freund angeln kann, obwohl er sich am anderen Ende des Landes befindet. Seiner Meinung nach müssen viele Spieler einen Schritt zurückgehen, über grafische Schwäche hinwegsehen und erkennen, was uns Spiele heutzutage für Momente bereiten können.

Mit dieser Botschaft scheint er ins Schwarze getroffen zu haben, denn viele andere Nutzer geben ihm recht. JKarc schreibt: "Das gefällt mir sehr. Ich und mein Bruder spielen auch häufig, also trifft es den Nagel auf den Kopf." Ein anderer Nutzer schlägt vor, er solle das Bild ausdrucken und seinem Bruder schicken.

Auch Autor René hat bereits diese schönen Erfahrungen mit seinem Bruder gemacht. Er erzählt davon in seiner Kolumne "Als Destiny plötzlich Freude bereitete"

