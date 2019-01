Tja, Nintendo, der Schuss ging wohl nach hinten los. Oder nach unten, je nachdem, wie man die Situation betrachten will. Was ist geschehen? Nun, Nintendo hat sich dazu entschieden, die "Taunt"-Option aus Super Smash Bros. Ultimate zu entfernen. Mithilfe dieser Funktion konntet ihr Gegner verhöhnen und anstacheln. Jede Figur hat dabei ihren ganz individuellen Taunt (Ganondorf knackt mit den Knöcheln, DK trommelt auf seine Brust und so weiter.)

Diese kleine, aber weitestgehend harmlose Gemeinheit, die in fast jedem Beat 'em Up vorhanden ist, gibt es nun nicht mehr in Smash Bros. Nintendo hat aber die Rechnung ohne den Einfallsreichtum der Spieler gemacht. Denn die sind auf eine alte, beinahe schon vergessen geglaubte Verhöhnungstechnik zurückgekommen: das Teabagging.

Die kunterbunte, kindgerechte und familientaugliche Prügelei ist somit um eine Komponente reicher, die alles andere als kindgerecht und familientauglich ist, die aber auch kaum aus dem Spiel entfernt werden kann. Bitte zwingt uns nicht euch im Detail zu erläutern, worum es sich bei Teabagging handelt. So viel sei gesagt: Die Aktion dient dazu, einen besiegten Gegner zu erniedrigen, indem man seine Spielfigur über dessen Gesicht platziert und schnell mehrmals in die Hocke geht und wieder aufsteht. Was das nun mit einem Teebeutel zu tun hat, überlassen wir eurer Fantasie. Das ursprüngliche Teabagging stammt angeblich keinesfalls aus Videospielen ...

Jetzt ist es aber so, dass in Smash Bros. ein besiegter Spieler nicht am Boden liegt, sondern in hohem Bogen aus der Arena fliegt. Teabagger können die virtuelle Leiche also nicht entweihen. Was findet stattdessen statt? Teabagging aus der Entfernung. Die Figuren stehen irgendwo in der Arena rum und führen ihren Tanz auf. Auch wenn die Aktion nur auf diese abgewandelte Weise funktionieren kann, so versteht doch so gut wie jeder Betrachter, worum es dabei geht.

Cecilia D'Anastasio, Autorin für Kotaku, berichtet davon, dass in etwa einem Fünftel der Online-Partien, die sie spielt, Teabagging betrieben wird. Spieler im Smash-Subreddit behaupten sogar, dass dies in der Hälfte aller Runden der Fall sei. Das soll vor der Entfernung des Taunt-Features noch anders gewesen sein. Ist das also eine direkte Reaktion auf eben jene Entfernung?

Teabagging mag von manchen als witzig empfunden werden, andere wiederum sehen es als stillos und beleidigend, wiederum andere gehen soweit, es als chauvinistisch und schändlich zu bezeichnen. Bei großen "Killer Instinct"-Turnieren ist es beispielsweise untersagt. Kotaku berichtet auch, dass während eines Overwatch-Turniers das Teabagging eines Profis von den Zuschauern mit lauten Buh-Rufen quittiert wurde. Und meist mag eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit bei jenen vorhanden sein, die es ausüben. Es bleibt kontrovers.

Wie seht ihr das? Findet ihr es witzig, in Smash Bros. Quasi-Teabagging zu erleben? Und hat sich Nintendo das selbst eingebrockt? Oder lehnt ihr das alles komplett ab? Uns würde eure Meinung dazu wirklich interessieren! Lasst uns gerne einen Kommentar da.