Quelle: zelina_vegawwe

Wrestling und Pokémon - kann das gut gehen? Würde man die Wrestling-Stars der WWE fragen, würde die Antwort vermutlich "Ja" lauten. Zwei von ihnen schlüpften nämlich vor Kurzem in die Rolle eines aus der Franchise bekannten Schurken-Duos!

Das aktuelle Pokémon-Abenteuer verschlägt euch erneut in die bereits aus der ersten Generation bekannten Kanto-Region!

Wie die Kollegen von Kotaku berichten, hat sich die Wrestling-Managerin Zelina Vega zusammen mit ihrem Kollegen Andrade Cien Almas im bekannten "Team Rocket"-Outfit der Pokémon-Antagonisten Jessie und James für ihr Instagram-Profil ablichten lassen.

Auf mehreren Bildern sind die beiden nun als die ikonischen Schurken aus der Serie beziehungsweise aus den Spielen zu sehen. Um die Darstellung der Bösewichte abzurunden ist natürlich auch ein dazu passendes (Plüsch-)Mauzi mit von der Partie.

Was haltet ihr von diesem Crossover-Cosplay? Wollte ihr noch mehr Wrestling-Stars in Pokémon-Kostümen sehen? Oder findet ihr die ganze Sache eher albern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!