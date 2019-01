4 Gründe: Warum es gut ist, dass Steam Konkurrenz bekommt

Es ist unbestreitbar: Steam hat das absolute Monopol bei der digitalen Distribution von PC-Spielen. Das hat den Vorteil, dass alle Spieler eine Anlaufstelle haben, bringt jedoch auch einige Nachteile mit sich. Wieso es daher gut ist, dass der Epic Games Store nun eine ernstzunehmende Konkurrenz ist, erfahrt ihr hier.

Steam hat so gut wie alles. Das ist auch das Erfolgsrezept des Unternehmens: Anders als bei Launchern wie bei dem von Blizzard könnt ihr hier so gut wie alle Spiele käuflich erwerben und spielen. Der Store bietet euch neben den größten Blockbustern auch jede Menge Indie-Spiele. Wenn ihr etwas Zeit und Wissen mitbringt, könnt ihr unter diesen auch richtige Schätze entdecken. Bisher hatte Steam keine ernstzunehmende Konkurrenz. Sicherlich, es gibt Gog, die DRM-freie Spiele anbieten, aber genau deshalb auch viele Blockbuster auslassen müssen. Doch spätestens seit der Epic Games Store startete, hat sich die Lage für Steam geändert.

So kündigte etwa unlängst Ubisoft an, dass sie The Division 2 exklusiv im Epic Games Store anbieten werden - nicht auf Steam. Die Begeisterung unter Spielern blieb jedoch so ziemlich aus. Nur wenige wollen für ein Spiel zu einer neuen Plattform wechseln. Dabei kann aus gesunder Konkurrenz durchaus viel Positives entstehen. Wir zeigen euch hier fünf Beispiele, wie Steam vom Epic Games Store profitieren kann. Dabei wollen wir aber unterstreichen, dass wir nicht sagen, dass der Epic Games Store besser als Steam ist oder umgekehrt. Vielmehr soll es darum gehen, dass Konkurrenz frischen Wind bringen kann.

1. Die Entwickler können mehr Geld verdienen

Zu oft verschwinden die Entwickler im Hintergrund, dabei würde ohne sie kein einziges Spiel entstehen können. Sicherlich haben die AAA-Studios und Publisher weniger Sorgen, ihre täglichen Ausgaben zu decken. Ein Electronic Arts etwa hat viele Kanäle, auf denen sie ihre Spiele bewerben und vertreiben können. Doch gerade kleinere Studios haben oftmals nur Steam, um ihr Spiel einer breiteren Öffentlichkeit anzubieten.

Im Epic Games Store müssen Entwickler nur zwölf Prozent ihrer Einnahmen an Epic abgeben. Der Rest des Ertrags kann also als Gehalt für die Mitarbeiter genutzt werden und in zukünftige Projekte gesteckt werden. Bei Steam jedoch sind es etwa 30 Prozent, die als Abgaben gezahlt werden müssen. Ein signifikant höherer Betrag. Damit ein Spiel für einen kleineren Entwickler gewinnbringend sein kann, müssen also höhere Verkäufe erzielt werden. Und das bringt uns direkt zum nächsten Punkt.

2. Eine höhere Sichtbarkeit für kleinere Spiele

Alleine 2017 wurden 7.672 Spiele auf Steam veröffentlicht. Glaubt man dieser Überblicksseite, gibt es derzeit 29.805 PC-Spiele im Angebot. Eine schier unüberblickbare Menge, in der viele qualitativ hochwertige Spiele einfach untergehen. Sicherlich, ihr habt auf Steam einige Möglichkeiten, eure Suche einzuschränken und so mit etwas Glück die Chance, ein Spiel zu finden, das euch wirklich interessiert. Doch braucht es dafür schon ein geschultes Auge.

Sicherlich macht der Epic Games Store auch nicht alles richtig. Seine Startseite kann euch mit der Spieleflut in Kacheloptik sogar ziemlich schnell überfordern. Doch zumindest bietet der Store nun eine Alternative. Eine weitere Möglichkeit, dass auch die Spiele neben den AAA-Produktionen an Sichtbarkeit gewinnen. Nun hängt es nicht mehr nur von Steam ab, ob ein Spiel das Glück hat, auf der Startseite zu landen. Wenn Entwickler ihre Spiele auf verschiedenen Plattformen anbieten können, die alle ein großes Publikum erreichen, dann sind sie weniger von der Willkür des Monopolisten abhängig - und das kann schlussendlich der gesamten Branche weiterhelfen.

3. Weniger Gefahren für Konsumenten

Es gibt schon einige Geschichten von obskuren Spielen, die ihren Weg in die digitalen Verkaufsregale von Steam gefunden haben. So gab es letztes Jahr die Meldung von einem Spiel, das die Rechner der User für das Mining von Kryptopwährung missbraucht hat, ohne, dass diese davon wussten. Auch gibt es immer wieder Spiele, die nichts anderes sind als eingekaufte Assets - also fertige Spielelemente, die eigentlich als Grundlage dienen sollen, um ein eigenes Spiel zu programmieren. Diese "Spiele" werden binnen Stunden zusammengeschraubt und dann für einen stattlichen Preis auf Steam angeboten. Die Käufer, die auf diese Ware hereinfallen, werden sicherlich keinen Spaß an ihrem Spiel haben. Hinzu kommen noch Methoden wie das Review-Bombing, in dem User ein Spiel aus oftmals niederen Gründen herabwerten - oder das Gegenteil, wo Entwickler selbst und ihre Freunde ein eigentlich schlechtes Spiel gut bewerten und damit die Käufer täuschen.

Kurzum, auf Steam gibt es einige Missstände in der User-Freundlichkeit und der Transparenz, mit der Entwickler ihre Waren anbieten können. Sicherlich kann der Epic Games Store diese ganzen Fehler auch begehen. Doch ebenso besteht die Möglichkeit, dass die Konkurrenz den Usern zeigt, dass es auch ohne diese Gefahren gehen kann. Und dass Steam daraus lernt, dass sie ein besseres Erlebnis für ihre User kreieren müssen, wenn sie in einem nun hart umkämpften Feld bestehen wollen.

4. Ein kuratierter Katalog, der nicht alles anbietet

In Punkt 3 haben wir es schon angerissen: Auf Steam werden allerlei zweifelhafte Spiele angeboten. So ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Spiel wie My Time At Portia neben einem Love Language Japanese angepriesen wird - als wären das vergleichbare Spiele. Bei letzterem handelt es sich übrigens um ein Spiel, das vorgibt, ein Japanisch-Lernspiel zu sein, aber doch eigentlich ein Erotik-Spiel ist, mit Charakteren, die aussehen als wären sie jünger als 18 Jahre. (Freilich mit der Angabe, dass alle Charakter über 18 sind).

Es gab schon etliche Skandale, die aus dem Umstand hervorgingen, dass Steam die Politik fährt, erstmal alles anzubieten - bis die Kritik dann zu groß wird und ein Spiel wieder entfernt wird. So ist es etwa bei dem Amoklauf-Simulator gewesen, der vor einigen Monaten durch die Schlagzeilen ging und zunächst ohne Einschränkungen auf Steam angeboten wurde.

Wir wollen an dieser Stelle nicht sagen, dass Spiele wie Erotik-Novels keinen Platz auf Steam haben oder generell minderwärtige Spiele sind. Doch was auf Steam fehlt, ist eine gewisse Qualitätskontrolle. Das, was in den Online-Stores von Sony, Microsoft und Nintendo noch größtenteils gegeben ist, fehlt hier komplett: die Gewissheit, dass ein Spiel wenigstens den fundamentalsten Qualitäts-Ansprüchen genügt.

Die Hoffnung ist also, dass starke Konkurrenz Steam dazu bringt, seine Stärken herauszustellen - also die Spiele, die es wirklich wert sind gezockt zu werden und die es teilweise auch nur auf Steam zu kaufen gibt. Gewährleistet werden kann das nur, wenn sich das Unternehmen endlich Standards setzt und deutlich sagt, dass nicht jedes Spiel auf Steam angeboten werden kann. Schon gar nicht, wenn es qualitativ ungenügend oder herabwürdigend ist. Damit wäre eigentlich allen geholfen. Außer vielleicht denen, die mit solchen zweifelhaften Spielen Geld machen wollen.