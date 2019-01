Wir haben uns wieder zusammengefunden um über Dinge zu reden, die die Videospiel-Welt bewegen. Diesmal kümmern wir uns um die großen AAA-Publisher und fragen uns, ob die eigentlich einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Spielen haben. Anlass hat uns da etwa die letzte Einstellung eines "Star Wars"-Spiels durch EA und die Trennung von Bungie und Activision gegeben.

Viele Spieler regen sich schon länger über EA, ihren Umgang mit Marken und die Veröffentlichungs-Politik auf. Während nicht wenige Fans hoffen, dass Destiny 2 nach der Trennung von Activision endlich das Spiel wird, das sich alle erhoffen - eines ohne Microtransactions.

Sollten euch auch unsere anderen spieletalks-Videos interessieren, folgt doch einfach diesem Link.

Wie steht ihr denn zu dem Thema? Glaubt ihr, dass die großen Publisher einen negativen Einfluss auf die Spiele haben? Oder sieht ihr das ganz anders? Auch sind wir gespannt auf euer Feedback, was können wir besser machen, was gefällt euch schon richtig gut? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare.