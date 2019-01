Zugegeben: Persönlich haben wir nie lang an einem Projekt in Minecraft geschuftet. Die notwendigste Behausung war schnell errichtet und reichte dann auch aus, um alle anderen Dinge im Spiel zu erleben. Manche Spieler gehen in Minecraft aber komplett auf und zeigen uns Normalsterblichen, was mit den Tools des Spiels möglich ist. So auch der chinesische Minecraft-Spieler AZTTER, der eine Cyberpunk-Stadt errichtet hat.

Im Video seht ihr etwa ab der Marke 3:50 Minuten, wie gigantisch diese Stadt ist. Kein Wunder, schließlich hat der fleißige Minecraft-Spieler mehr als ein Jahr für das Errichten geackert. Beinah täglich hat er bis zu 16 Stunden auf seinem Kanal gestreamt und immer weiter gebaut. Dabei hatte er eine vergleichsweise kleine Zuschauerschar von etwa 50 Leuten. Dennoch haben ihn diese dazu angetrieben, immer weiterzumachen.

Die Stadt, die AZZTER hier geschaffen hat, trägt den Namen Unknown. Er hat sie dem verstorbenen Stephen Hawking und seiner Theorie der Multiversen gewidmet. Deshalb seht ihr in dem Video auch einige Zitate von Hawking. AZTTER wird auch nach dieser Stadt weitermachen. Schließlich ist das schon seine 15. Metropole, die er in Minecraft errichtet hat.