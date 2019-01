Fans haben kürzlich eine Mod für GTA 3 veröffentlicht, die das Spiel in seiner „Pre-Release“-Version zeigt. Wie in der Mod zu sehen ist, wies GTA 3 kurz vor seinem Erscheinen nicht nur große grafische Unterschiede auf, sondern auch einige inhaltliche.

Jedes Spiel macht immense Entwicklungen durch, bevor es final erscheint. Oft gibt es nur Screenshots oder Aufnahmen von den vorläufigen Versionen zu sehen, spielbar sind sie nicht.

Im Falle von GTA 3 hat sich ein Team von Moddern zur Aufgabe gemacht, das Spiel in der Form zu zeigen, bevor es vom Entwickler den letzten Schliff bekommen hat. Dafür haben sie sämtliches Material an Alpha-Gameplay und -Screenshots gesammelt, um daraus die unfertige Spielversion nachzubilden.

Die Fans arbeiteten vier Jahre lang an ihrer PC-Mod „GTA 3D“ und machten sie diesen Monat für Spieler zugänglich. Im oberen Vorstellungstrailer könnt ihr euch einen Eindruck von ihrem Projekt verschaffen. Es fällt direkt auf, dass die Farben im Spiel vor Release noch deutlich heller ausfielen, bestimmte Gebäude fehlten und das Charakterdesign des Protagonisten noch nicht endgültig festgelegt worden war.

Darüber hinaus besaßen die Polizeiwagen anscheinend ein anderes Design, was laut Rockstar selbst damit zusammenhängt, dass er sich im Zuge des Terroranschlags am 11. September 2001 von New York als Schauplatz distanzieren wollte, weshalb er die Farben kurz vorher austauschte.

Was haltet ihr von dem Projekt? Hättet ihr Lust, auf eine Reise in ein anderes Entwicklungsstadium oder wollt ihr lieber das fertige Spiel haben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!