(Bildquelle: Rated-e Mods via YouTube)

Die Nintendo Switch unterscheidet sich von der Konkurrenz vor allem in einem entscheidenden Faktor: Unterwegs kann die Konsole als klassisches Handheld genutzt werden und via Docking-Station wird sie zu Hause zur Spielekonsole für den Fernseher. Ein Hybrid, wie er im Buche steht. Wem das herkömmliche Dock jedoch zu langweilig ist, kann auch einen Gamecube verwenden, wie ein Reddit-Nutzer unter Beweis stellt.

Super Smash Bros. Ultimate: Kampf der Videospielhelden - der ultimative Showdown!

Vier Wochen hat er benötigt, so schreibt der Nutzer Littlewolf128 in einem Beitrag, um seinen orangefarbenen Gamecube (die Farbe gab es nur in Japan) in eine Docking-Station für die Nintendo Switch zu verwandeln. Das Endprodukt kann sich auf jeden Fall sehen lassen:

(Bildquelle: Littlewolf128 via Reddit)

Doch nicht nur die Ästhetik ist besonders, sondern die Gamecube-Docking-Station bietet noch einen weiteren Vorteil. Die Controller-Anschlüsse im vorderen Bereich sind vollständig funktionsfähig. Dadurch ist es möglich, die Nintendo Switch mithilfe der Gamecube-Controller zu bedienen - zumindest Super Smash Bros. Ultimate unterstützt diese Art der Steuerung.

Wer das Design nachbauen möchte, für den empfiehlt Littlewolf128 ein Video des YouTube-Kanals Rated-e Mods, dessen Betreiber bereits zuvor einen Gamecube umgewandelt haben.

Neue Farben für die Joy-Con-Controller, Aufkleber für die Nintendo Switch selbst oder ganz verrückte Dinge: Das Fan-Modding bei der aktuellen Nintendo-Konsole ist im vollen Gange. Habt ihr eure Nintendo Switch auch manuell verändert?