Unglaublich! Während erst seit wenigen Wochen Super Smash Bros. Ultimate die Besitzer einer Switch erfreut und noch nicht mal alle Charaktere verfügbar sind, feiert die Marke eine runden Geburtstag. Hättet ihr gedacht, dass Super Smash Bros. am 21. Januar 2019 satte 20 Jahre alt wird?

Auf den Tag genau vor 20 Jahren wurde der erste Teil für Nintendo 64 in Japan veröffentlicht. Es dauerte zwar fast ein Jahr, bis auch europäische Spieler in den Genuss der bunten Prügelei kamen, aber das Warten hat sich gelohnt!

Wir gratulieren zum Geburtstag, wünschen noch viele, viele handfeste Runden in den zahlreichen Arenen und bringen unser Geburtstagsständchen in Form eines kleinen Videos dar, dass euch die Entwicklung der Serie in den vergangenen 20 Jahren zeigt. Ach, sie werden so schnell groß ...

Welches ist euer liebstes Smash Bros.? Spielt ihr gerade Ultimate, und falls ja: Welcher Charakter ist aus eurer Sicht der beste? Diskutiert gerne mit anderen Lesern und uns in den Kommentaren. Wir wünschen euch auch in den kommenden 20 Jahren viel Spaß beim Smashen!