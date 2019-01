Resident Evil 2 Remake: Die großen Änderungen im Vergleich zum Original

Ab dem 25. Januar könnt ihr euch Resident Evil 2 Remake beim Händler eures Vertrauens kaufen. Für Fans des Originals, die das Spiel gern in neuem Gewand sehen möchten, ein Grund zur Freude. Doch was ist eigentlich genau anders in der Neuauflage? Wir haben mal die wichtigsten Veränderungen dem Original gegenübergestellt und zeigen sie euch im Videovergleich:

Wenn ihr wissen möchtet, ob das Spiel was für euch ist, lest unseren Test "Endlich wieder echter Survival-Horror". Wollt ihr wissen, welche Editionen es zu kaufen gibt und was sie beinhalten, haben wir euch dafür ebenso eine Übersicht zusammengestellt.

Sagt uns doch auch gerne, was ihr nach allen bisher bekannten Informationen von der Neuauflage von Resident Evil 2 haltet und ob sie am Freitag in eure Sammlung wandern wird. Habt ihr schon einmal die kostenlose Demo ausprobiert? Die könnte euch zusätzlich bei der Entscheidung helfen!