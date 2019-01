Es geht wieder mit Vollgas durch den Dreck: Offroad-Spezialist Codemasters bittet zur nervenaufreibenden Schlammschlacht auf vier Rädern. Ein Probespiel der fast fertigen Version.

Das britische Entwicklerstudio Codemasters bleibt sich treu: Entweder gibt es aus dem Hause ein standesgemäßes Spiel zur Formel 1 oder eines zum Thema Rally. Vor allem Letzteres besitzt seit Colin McRae Rally eine jahrzehntelange Tradition. Und diese wird mit Dirt Rally 2.0 nun ebenso standesgemäß wie kompromisslos fortgeführt.

In Sachen Anspruch und Fahrgefühl hält sich Teil zwei strikt an seinen Vorgänger Dirt Rally und nicht an das leicht verhunzte Dirt 4. Die Handhabung der Rallye-Gefährte erweist sich als knifflig: Hier etwas zu viel Gas, schon landet ihr am nächsten Baum. Dort den Kurveneingang verpasst, schon kugelt ihr in den Abgrund. Nur mit einiger Übung gelingt euch die millimetergenaue Fahrt durch die oftmals engen Passagen und Feldwege.

Risiko fährt mit

Einfach macht es einem Dirt Rally 2.0 nie. Das liegt vor allem am rutschigen Untergrund, denn Sand und Schotter eignen sich nur schwerlich für die schnelle Fortbewegung – vor allem in Kurven. Doch genau das macht die Kunst des professionellen Rallye-Fahrens aus.

Achtet genau auf die Ansagen des Beifahrers oder die angezeigten Pfeile, um die nächsten Meter vorauszuplanen.

Für weiteren Nervenkitzel verzichten die Macher diesmal auf zufallsgenerierte Etappen wie in Dirt 4. Damit standen zwar irre viel Streckenvarianten zur Verfügung, doch diese waren meist nur langweilig zusammengesetzt und wiederholten sich. In Dirt Rally 2.0 sind die Pisten dagegen von Hand designt und das merkt man auch. Die Streckenführung windet sich geschickt zwischen Bäumen entlang, durch Gräben und an Abgründen vorbei. Gut platzierte Hingucker wie enge Dorfpassagen runden die Wettfahrt gut ab.

Schöner Dreck: Der Ankündigungs-Trailer von Dirt Rally 2.0 macht richtig Lust auf Schotterpisten-Tango!

Die Offroad-Etappen in sechs Ländern (Argentinien, Australien, Neuseeland, Polen, USA und Spanien) bringen grafisch genug Abwechslung. Überraschend ist es aber, dass bisher keine Rallye im Schnee oder Eis dabei ist. Zum Ausgleich gibt es fiese Spurrillen von vorausfahrenden Konkurrenten. Daneben wechseln nicht nur die Tageszeiten, sondern auch das Wetter zwischen klar, bewölkt oder regnerisch.

Umfangreicher Fuhrpark

Das Spiel offeriert viele (meist inoffizielle) Rallye-Klassen und liefert nicht nur aktuelle Allrad-Vehikel, sondern auch viele ältere Modelle aus den 80er und 90er Jahren. Mit klassischen Oldtimern wie Ford Escort, Peugeot 205 oder Opel Kadett nehmt ihr ebenso an historischen Rallyes teil.

Beim WRX-Rallycross duelliert ihr euch auf verschlungenen Rundkursen mit aggressiven Gegnern.

Der zweite große Spiel-Modus in Dirt Rally 2.0 bildet Rallycross. Die offiziell lizenzierte WRX-Serie führt euch über enge Rundkurse und ständig wechselnde Bodenbeläge. Statt gegen die Zeit rast ihr hier gegen andere Kontrahenten. Im sechsköpfigen Fahrerfeld geht es knallhart zu, die rücksichtslosen Computergegner drängen euch gnadenlos ab.

Grafisch macht die Rallye-Sim einen kleinen Sprung nach vorn im Vergleich zu ihren Vorgängern. Die Strecken bieten genug Vegetation und sind vor allem bei tiefstehender Sonne recht stimmungsvoll inszeniert. Was uns weniger gefällt, ist die gezeigte PS4-Version, die (trotz verwendeter Pro-Konsole) zu verschwommen und grobkörnig daherkommt. Da kann die PC-Fassung mit weitaus schärferer Grafik und höherer Auflösung auftrumpfen.

Meinung von Thomas Stuchlik