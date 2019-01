Es mag einigen von euch schon aufgefallen sein: Far Cry - New Dawn und Rage 2 sehen sich ziemlich ähnlich. Diesen Fakt nutzt Bethesda nun aus, um Ubisoft ein wenig zu trollen. Und die lassen es sich nicht nehmen, zu kontern.

Far Cry - New Dawn: Die skrupellosen Highwaymen und ihre Anführerinnen - Story-Trailer

Twitter ist ein Ort, an dem gerne Neckereien unter Unternehmen inszeniert werden. Da erlauben sich die jeweiligen Social Media Manager schonmal einen kleinen Spaß. So ging es nun wohl auch bei Bethesda vor sich, als der Twitter-Account von Rage 2 diesen Tweet absonderte:

Huh, I guess pink is all the RAGE? 😉



Get pumped for new RAGE 2 gameplay coverage next week! pic.twitter.com/ZDtaoDYEP4 — RAGE 2 (@RAGEgame) 23. Januar 2019

"Anscheinend ist Pink momentan total angesagt. Bereitet euch auf neues Gameplay von Rage 2 in der kommenden Woche vor!"

Augenscheinlich ist, dass auf dem Bild das Cover von Far Cry - New Dawn nachgestellt wurde. Um den Spaß auf die Spitze zu treiben, wurde dann auch ein "Newer Dawn" aus dem Schriftzug gemacht. Eine lustige Spitze gegen Ubisoft, die sich Bethesda da also erlaubt, welche aber auch umgehend beantwortet wurde:

Glad you like our art! If you also need a new trailer, here’s a good one: https://t.co/MT3N65YBkL — Far Cry New Dawn (@FarCrygame) 23. Januar 2019

"Es freut uns, dass ihr unser Artwork mögt. Falls ihr euch einen neuen Trailer braucht, wir haben einen guten im Angebot."

Mit viel Humor nimmt der Twitter-Account von Far Cry - New Dawn also den kleinen Diss von Bethesda. Der Disput endet dann in einem Meme, das sich darüber lustig macht, dass die Spiele sich sehr ähnlich sehen:

Man sieht also, dass diese großen Videospielunternehmen sich auch gut auf die Schippe und sich selbst nicht so ernst nehmen können. Denn was bleibt einem auch anderes übrig als es mit Humor zu nehmen, dass die beiden Spiele sich wirklich verblüffend ähneln?

Was haltet ihr denn von dieser Aktion? Werdet ihr euch eines der beiden Spiele holen? Oder schreckt euch der grellbunte Grafikstil eher ab? Schreibt uns eure Meinungen doch in die Kommentare. Wir sind gespannt!