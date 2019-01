Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das muss Bethesda aktuell am eigenen Leib spüren, nachdem das Unternehmen via Twitter eine 276 US-Dollar (circa 244 Euro) teure Fallout-Lederjacke angekündigt hat. Das Internet erinnert sich zurück an einen ganz bestimmten Taschen-Vorfall.

Fallout 76: Live-Action-Trailer zur Mehrspieler-Apokalypse

Um das zu erklären, müssen wir ein paar Wochen zurückspulen. Vor der Veröffentlichung von Fallout 76 kündigt Bethesda eine Collector's Edition an, die unter anderem eine Leinentasche enthalten soll. Nach dem Erscheinen stellt sich jedoch heraus, dass der Inhalt offenbar während der Produktion geändert wurde und es niemand für wichtig gehalten hat, den Kunden dies vorab mitzuteilen. Statt aus Leinen bestand die Tasche nur noch aus günstigem Nylon.

Es kam darauf hin, wie es natürlich kommen musste: Zahlreiche Fans beschwerten sich öffentlich. Vor allem, nachdem bekannt wurde, dass ein paar ausgewählte YouTube-Influencer tatsächlich eine Leinentasche erhalten haben. Bethesda reagierte und versprach den enttäuschten Kunden erst ein "5 Euro"-Guthaben für den Atom-Shop von Fallout 76, ehe das Unternehmen nach weiterer Kritik einlenkte und in naher Zukunft einen tatsächlichen Ersatz für die Nylon-Tasche bereitstellen möchte.

Was dieser Vorfall mit der Lederjacke zu tun hat? Nun, in der Produktbeschreibung der Jacke heißt es unter anderem, dass sie aus "hochwertigem Lammleder" gefertigt wurde. Manche Fans vermuten dahinter jedoch ein leicht anderes "Leder":

Hergestellt aus echtem Bethesda-Leder

What we’re told vs what we get (please take your time on ES6) pic.twitter.com/BO6vZo7hzX — Wade Rich (@dmiralDubya) 23. Januar 2019

Was uns versprochen wird VS. was wir bekommen (bitte nehmt euch Zeit für The Elder Scrolls 6)

Wird so gut aussehen...

Den Taschen-Vorfall werden wohl viele Fans nicht ganz so schnell vergessen und Bethesda stets daran erinnern.

Sollte die Lederjacke am Ende doch noch so aussehen, wie sie beworben wird, dann dürfte das dennoch ein interessantes, wenn auch relativ teures Geschenk für Fallout-Fans sein. Würdet ihr eine solche Jacke tragen? Verratet es uns in den Kommentaren!