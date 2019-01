In einer englischen Facebook-Gruppe ist kürzlich ein Post aufgetaucht, der bei einigen wohl für ordentlich Verwirrung gesorgt haben dürfte: Eine Frau hat eine Xbox One inklusive diversem Zubehör für gerade einmal drei Pfund angeboten! Wir erzählen euch die Geschichte hinter diesem kuriosen Angebot.

Wie aus der Anzeige der Facebook-Gruppe hervorgeht, handelte es sich bei dem Angebot definitiv um keinen Scherz. Offenbar hat der Lebensgefährte der besagten Frau diese über Jahre hinweg betrogen. "Habe gerade herausgefunden, dass mein Partner seinen Penis in eine andere Frau gesteckt hat", erklärt sie in der Anzeige. "Darum verkaufe ich seinen Stolz und sein Glück zu diesem Preis. Wer sich zuerst meldet, kann sie für drei Pfund haben. Ich würde sie eigentlich verschenken, muss mir aber ein neues Küchenmesser kaufen, denn meins steckt in seinem Autoreifen."

Gegenüber der britischen Zeitung The Sun äußerte die Frau über die Hintergründe ihres Racheplans. Sie habe immer daran gedacht, die Xbox ihres Freundes zu zerstören, sofern dieser sich einen Fehltritt dieser Art leisten würde. Allerdings habe sie gewusst, dass es ihn mehr ärgern würde, wenn sie seine Konsole einfach verkaufen würde, erklärte die Frau der Zeitung. Der glückliche Kunde bekam für die drei Pfund übrigens nicht nur die Konsole, sondern auch noch ein paar Kopfhörer und vier Spiele obendrein. "Ich wollte ihn bloßstellen. Nachdem ich es gepostet hatte, fühlte ich mich deutlich besser. Er hat mein Herz gebrochen, also bereue ich es nicht. Das ist meine Rache."

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass es sich bei der Tat der Frau theoretisch um eine Straftat handelt: sie verkauft hier ungefragt fremdes Eigentum. Auch handelt es sich beim Aufschlitzen von Reifen - sollte diese das wirklich getan haben - um Sachbeschädigung.

