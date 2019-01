Der Mensch steht im ständigen Kampf mit sich selbst und seinen eigenen Schranken. Manchmal ist es der innere Schweinehund, der besiegt werden will. Manchmal ist es die Angst, die uns ausbremst, die wir versuchen, zu überwinden. Der „Super Mario Maker“-Spieler Braden Moor hat einen ganz eigenen, sehr speziellen Kampf gegen sich selbst: Er versucht seit Tausenden Stunden, ein eigens kreiertes Level zu meistern.

Wer den Super Mario Maker nicht kennt: Das Spiel ist im Grunde ein klassisches 2D-Mario, kommt aber nicht mit einer Handlung und vorgefertigten Levels daher. Stattdessen ist er ein sehr umfangreicher Editor, in dem ihr im Stile verschiedener Ären von "Super Mario"-Spielen eigene Level, und damit eigene Herausforderungen erstellen könnt. Diese lassen sich dann – zumindest in der Wii U-Version – mit anderen Spielern teilen. Oder aber selbst bestreiten, wie Braden Moor das im Falle eines selbst erstellten Levels seit 2016 versucht.

Richtig gelesen, erstmals auf den Markt kam Super Mario Maker 2015. Ein Jahr später begann die (vielleicht unendliche) Geschichte vom Kampf des Braden Moor gegen den eigenen Level. Seine Erfahrungen teilt er seitdem mit einem Autoren von Waypoint, den er von Anbeginn auf dem Laufenden hält. Zuletzt meldete Braden sich bei ihm im Januar 2019 mit einer unfassbaren Zahl: Seit 2.500 Stunden versuche er nun schon, sein eigenes Level, Trials of Death (Pfade des Todes), durchzuspielen. Noch immer ohne Erfolg. Das macht umgerechnet in etwa 104 Tage. Braden hat ganz offensichtlich eine unfassbare Ausdauer und einen nicht zu brechenden Siegeswillen.

Es scheint kaum etwas zu geben, das Braden dabei aus dem Konzept bringt. Regelmäßig streamt er seine Versuche, meistens für einen Zeitraum von etwa 2 Stunden. Dabei zeigt er sich weder vor der Kamera, noch kommentiert er sein Spiel. Er versucht einfach beharrlich, Trials of Death durchzuspielen, während er Musik hört, und hört irgendwann auf. Nur manche negativen Kommentare zu seinen Anläufen bringen ihn wohl auf die Palme, wie er über Twitter wissen lässt:

I'm perfectly fine with keeping my cool for thousands of hours of attempts. I never get upset with runs, but every time I see a comment like this, I just want to punch a wall. pic.twitter.com/ccJ7UvHBFc