Kingdom Hearts 3 steht in den Startlöchern und wird von der Fachpresse mit durchweg guten Kritiken bedacht. Und auch unser Testlauf zeigte: Kingdom Hearts macht immer noch Spaß. Aber: es ist auch unglaublich verwirrend.

Aus diesem Grund haben wir uns gefragt: Ist diese Art von Geschichtenerzählung noch cool? Beißt sich das nicht zu stark mit den Disney-Elementen? Und war es überhaupt jemals geplant, Kingdom Hearts zu so einem Epos zu entwickeln? Unsere Gedanken dazu bekommt ihr hier:

Hat euch das Video gefallen? Würdet ihr gern etwas ganz Bestimmtes in der Sendung sehen? Wenn ihr irgendeine Rückmeldung an uns habt, dann tut euch keinen Zwang an und schreibt uns fleißig euer Feedback in die Kommentare! Wir sind froh darüber, es zu lesen!