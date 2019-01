Ab und zu haben Videospiele die Angewohnheit, ihren Figuren doch recht umständliche Namen zu geben. Diese wollen dann auch nicht so richtig im Gedächtnis bleiben. Wenn ihr sie dann doch noch einmal lest, kommt doch die Frage auf - soll das wirklich ein Name sein?

Manchmal handelt es sich dabei um so ein Kauderwelsch, dass man genauso wenig versteht wie im Gespräch mit so manchem Arzt. Videospiel-Figur oder Krankheit - könnt ihr die Begriffe unterscheiden?

Und, wie habt ihr abgeschnitten? Seit ihr ein Profi was Medizin und Videospiele angeht oder braucht ihr doch noch einmal Nachhilfe von Doktor Mario? Verratet es uns in den Kommentaren!