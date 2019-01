Viele Leute sind zufrieden, wenn sie ein Spiel einfach nur durchgespielt haben, manchen Spielern reicht das aber nicht. Einer von der zweiten Sorte ist Stefan, alias Ceave Gaming, der seine Freizeit damit verbringt, aberwitzige Herausforderungen in allen möglichen Mario-Spielen zu bestreiten.

Speedruns und Herausforderungen sind in Mario-Spielen keine Seltenheit - Super Mario Bros. in fünf Minuten:

Möglichst wenige Punkte erzielen, nicht eine einzige Münze einsammeln, nicht getroffen werden - diese Challenges, die alle ziemlich schwierig klingen, hat Stefan doch mit Bravour gemeistert. Die Herausforderung, die wohl am stärksten heraussticht, war eine, die er sich in New Super Mario Bros. U gestellt hat. Dieses wollte er durchspielen, ohne ein einziges Mal nach rechts zu gehen.

Das bedurfte natürlich einiger Vorbereitung und umfassende Kenntnisse der Spielmechaniken. Schon einmal vorab: ganz ohne nach rechts zu laufen ist es nicht möglich, das Spiel zu beenden, da diese Funktion benötigt wird, um die eine oder andere Röhre zu betreten und auf der Karte zu navigieren. Da diese jedoch nicht für den eigentlichen Spielablauf genutzt werden, gelten diese als Meta-Rechtsklicks und werden extra gezählt.

Selbst platzierte Blöcke, spezielle Items, Stampfattacken und Wandsprünge machen es möglich New Super Mario Bros U. zu spielen, ohne sich direkt in die vom Spiel vorgegebene Richtung zu bewegen. Auch wenn es stellenweise unglaublich schwer und frustrierend war, erreichte Stefan doch den letzten Boss und besiegte diesen, ohne ein einziges Mal nach rechts zu gehen. Wie genau er das geschafft hat, seht ihr in diesem Video.

Das ist jedoch nicht die letzte Challenge, dir sich Stefan gestellt hat. Zuletzt hat er Super Mario Odyssey mit dem Minimum an Joystick-Bewegungen durchgespielt. Viele weitere Projekte sind in Planung, denn die Nintendo Spiele inspirieren ihn immer wieder von Neuem. "Ich weiß nicht, welches Hexenwerk Nintendo mit den Mario-Spielen schafft, aber immer, wenn ich eine Idee habe, welche ich in einem Mario-Spiel ausprobieren kann, funktioniert sie", sagt Stefan gegenüber der englischsprachigen Seite Kotaku.

Wenn euch dieses Challenge gefallen hat, solltet ihr unbedingt einen Blick auf Stefans YouTube-Kanal werfen. Seid ihr beeindruckt von der Aktion oder lassen euch die Mario-Herausforderungen kalt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!