Eigentlich kostet eine neue PlayStation 4, je nach Version, immer noch 250 bis 400 Euro. Das war einem 19 Jahre alten Franzosen offenbar zu viel, weshalb er auf illegalem Wege den Preis der Konsole auf knapp über neun Euro reduzierte.

Wie Spiegel Online berichtet, hat der 19-Jährige die Konsole in einem Supermarkt schlicht und einfach auf eine Gemüsewaage gelegt. Dabei kam der Schnäppchenpreis von 9,29 Euro zustande. Dass dieser riesige Rabatt nicht spätestens an der Kasse aufgefallen ist, liegt daran, dass der Dieb an einer Selbstbedienungskasse ausgecheckt hat.

Dieser Fall ereignete sich bereits im September vergangenen Jahres. Der Teenager flog allerdings kurz danach auf - weil er denselben Trick noch einmal probiert hat. Nachdem der Dieb von der Polizei festgenommen wurde, gab er in der Vernehmung an, die erste PS4 für 100 Euro weiterverkauft zu haben. Er habe das Geld für die Fahrt in seine Heimatstadt Nizza gebraucht. Für die Tat wurde er zu vier Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

Wie sich wieder einmal zeigt, kommt beim Stehlen nichts Gutes heraus. Was haltet ihr von der Aktion? War es für euch klar, dass der Dieb erwischt wird und wie findet ihr es, dass die Aktion beim ersten Mal überhaupt funktioniert hat? Verratet es uns in den Kommentaren!