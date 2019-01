Twitch wird vordergründig von Streamern genutzt, um einer Aktivität nachzugehen, die von Zuschauern aus aller Welt mitverfolgt werden kann. Streamer wie Shroud oder Ninja erlangten beispielsweise durch ihre Gaming-Sessions Bekanntheit und konnten bereits abertausende Follower für sich gewinnen. Berühmt wurde erst kürzlich auch der Twitch-User JesseDStreams, wenn auch nicht mit Absicht. Er döste einfach auf seiner Couch ein. Und zwar vor laufender Kamera.

Erfolgreich auch ohne Nickerchen vor der Kamera: Der bekannte Streamer Ninja

Der Twitch-Nutzer JesseDStreams) startete einen Stream mit dem Titel: "Streaming Just Chatting: Chilling on the couch" (zu deutsch: "Streamen nur zum Chatten: Chillen auf der Couch"), und genau das tat er auch.

Er verbrachte seine Zeit damit fernzusehen und Doritos zu essen, ohne dabei großartig mit seiner spärlich vertretenen Zuschauerschaft zu interagieren. Schließlich holte ihn seine Müdigkeit ein und er machte ein Nickerchen. Seht selbst was passiert, als er wieder aufwacht:

Erst nach der etwa dreistündigen Erholungsphase öffnete er wieder seine Augen und stellte mit Erstaunen fest, dass ihm über 200 Leute beim Schlafen zugesehen haben - was ihm auch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. Der Clip hat inzwischen über 2,4 Millionen Aufrufe zu verzeichnen. JesseDStreams ist es damit gelungen, im Schlaf berühmt zu werden - herzlichen Glückwunsch dafür an dieser Stelle!

Das Video faszinierte nicht nur eine Menge Leute, JesseDStreams konnte dadurch auch neue Zuschauer für sich gewinnen. Über 2.500 Follower konnte der Streamer inzwischen für seinen Kanal begeistern. Teilt uns doch in den Kommentaren mit, was ihr von dem Video haltet!