Der YouTuber 3kliksphilip ist nicht nur begeisterter Fan von Counter-Strike - Global Offensive, auch seine Videos handeln größtenteils von dem Multiplayer-Shooter. In einem seiner neueren Videos macht er sich deshalb auf nach Slowenien, um die Burg Predjama mit der "de_castle"-Karte von CS:GO zu vergleichen.

Die virtuelle Burg von de_castle wurde der slowenischen Höhlenburg Predjama nachempfunden und von Map-Creator Yanzl entworfen. Der YouTuber 3kliksphilip wollte schon immer wissen, inwieweit die virtuelle Karte von CS:GO der Wirklichkeit entspricht, und so reiste er nach Slowenien, um sich ein genaueres Bild davon zu machen.

(Quelle: YouTube, 3kliksphilip)

Wie Yanzl dem YouTuber versicherte, sei er nur ein einziges Mal selbst vor Ort und dabei noch ein Kind gewesen. Die "CS:GO"-Karte habe er einzig und allein mithilfe seiner verbliebenen Erinnerungen und einigen Fotos gefertigt. Umso erstaunlicher fällt jedoch das Ergebnis aus.

Gerade von außen betrachtet lassen sich nur wenige Unterschiede zur Predjama-Burg ausmachen. Dafür ist die Klippe, an jene die Burg direkt angrenzt, weitaus höher und damit noch beeindruckender das virtuelle Pendant. Dennoch scheint Yanzl viele Einzelheiten gut in Erinnerung behalten zu haben. Zwar liegt das Dorf nahe der Burg in der Realität etwas weiter entfernt als im Spiel, dafür stimmen andere Utensilien (wie das Wappen oder die Kanone in der Eingangshalle) mit denen aus dem Spiel überein.

Wer jetzt Lust bekommen hat, der "de_castle"-Map einen virutellen Besuch abzustatten, schaut leider in die Röhre, da diese aus dem Spiel entfernt wurde. Über den Steam-Workshop könnt ihr die Karte aber glücklicherweise trotzdem noch herunterladen und spielen.

Was haltet ihr von der "de_castle"-Karte von Counter-Stike - Global Offensive im Vergleich zum Original? Hätte die Map detailgetreuer ausfallen können oder seid ihr zufrieden mit dem Endprodukt? Teilt uns eure Meinung dazu doch gerne in den Kommentaren mit!